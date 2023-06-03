期望中美防長有其他非正式互動？　機率極小「關鍵」是台灣問題

▲美國國防部長奧斯汀主動向中國防長李尚福握手致意。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

第20屆香格里拉對話（以下簡稱「香會」）亞洲安全會議昨2日在新加坡登場，中外媒體報導，首先抵達的美國國防部長奧斯汀在中國防長李尚福到場後，主動向前握手致意，即使雙方沒有太多互動，外界還是關注雙方是否會有其他「非正式互動」，能緩解中美氛圍。但大陸學者趙小卓點出中美最關鍵角力戰就是「台灣問題」，不斷挑釁中國底線，很其他溝通的機會。

據中外媒體報導稱，李尚福和奧斯汀被安排在同桌吃飯，座位沒有相連，奧斯汀跨越2個座位主動走過來與李尚福握手後，又返回自己的座位就座。外界解讀，即使中美兩國關係緊張，還是有想要維續繼續維繫兩國關係意願，至於能否有非正式互動，依照中美局勢十分困難。

陸官媒《環球時報》報導也指出，前印尼駐華大使易慕龍表示，中美兩國防長在餐桌上實現握手問候要歸功於中國悠久的歷史文化，「對於一些友好的手勢或問候不會冷言相對，中國的文化足夠豐富，可以接受任何人的問候」。

《環時》報導引述一名美國高階國防官員表示，兩人交談是件好事，但「晚餐時的握手不能取代坐下來進行有意義的交流。下次他們見面時，應該是進行嚴肅和實質性的對話。奧斯汀將在3日就此事的重要性發表更多講話。」

軍事科學院研究員趙小卓則分析，中美兩個大國在世界上的地位舉足輕重，中方一直很重視與美軍溝通，但最關鍵的問題是，美方一直挑釁中國底線，不尊重中國的主權、安全和利益關切，比如在「台灣問題」上不斷挑釁。

▲中國國防部長李尚福還是被美方制裁。（圖／路透）

軍事科學院原副院長何雷中認為，中美關係「合則兩利，鬥則俱傷。有一千條理由把關係搞好，沒有一條理由把關係搞壞。」

何雷中說，「當前，中美兩國、兩軍關係處於低谷徘徊期，這是我們不願意看到的，責任完全在美方。」走出低谷，恢復正常，關鍵是要落實兩國元首達成的重要共識，有誠意、講誠信，不能口是心非、說一套做一套，更不能拉幫結派、打壓對抗。

美國五角大樓發言人萊德稱，「兩位領導人握手，但沒有進行實質性交流。」相信保持開放的溝通渠道，並將繼續尋求在多個層面上進行有意義的軍方對軍方的討論，以負責任地管理這種關係。