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斯洛伐克經濟部政次26人團　今抵台訪問

▲▼斯洛伐克經濟部政務次長史維茲（Peter Svec）4日上午率團抵台。（圖／外交部提供）

▲斯洛伐克經濟部政務次長史維茲（Peter Svec）抵台。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

斯洛伐克經濟部政務次長史維茲（Peter Svec）4日上午率團抵台，一行26人於6天訪問行程期間，將與我方共同召開「第三屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」。外交部說明，訪團成員包括斯國經濟、外交、教育科研暨體育、投資暨貿易發展局、國家科學院等政府高階官員，以及能源、科技、半導體等領域績優廠商及學界代表。

史維茲訪團是繼前年12月時任斯國經濟部政次葛力克、去年6月時任斯國國會副議長勞倫契克率團訪台後，一年半來3度有斯國官方訪問團來台；我國去年與前年也分別和斯國簽署「台斯民事暨商事司法合作協議」及「台斯刑事司法合作協議」，強化雙邊司法合作。

史維茲訪團在台期間，將與我方共同召開「第三屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」，分別由「經貿」及「半導體、教育、科學與科技」兩個議題工作小組，探討促進兩國經貿投資、半導體、教育、科學及科技等各領域、多層次的夥伴關係。訪團也將透過投資商機論壇、B2B商業洽談會以及相關參訪，進一步拓展台斯經貿投資、產業對接與供應鏈安全等合作。

外交部說明，近年台斯雙邊關係持續深化，本年5月斯洛伐克國會外交委員會再度通過決議，支持台灣參與世界衛生大會（WHA），外交部政務次長李淳5月30日應斯國著名智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）邀請出席「布拉提斯論壇」（Bratislava Forum）並發表演說，重申理念相近國家合作，以建立全球民主網絡韌性的重要。

外交部表示，樂見史維茲率跨部會官產學研代表訪台，進一步提升台斯雙邊關係及友誼，在兩國及全球關注的議題上，持續相互合作，建立更緊密的夥伴關係。

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