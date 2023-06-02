台灣人看起來比較年輕？網揭「1關鍵」：日本歐巴桑氣質更好

▲大陸網友認為台灣人看起來都比較年輕。（示意圖／記者劉亮亨攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

大家都想永保青春美麗、老得慢一些啦！一名網友表示，在大陸論壇看到一篇文章，探討「為什麼台灣人看起來都比較年輕」，指出是因為台灣社會壓力比較小的關係。貼文引發陸網熱議，台灣網友則認為是整體生活水準差異，但直言「日本歐巴桑跟台灣的歐巴桑比起來氣質比較好」。

一名網友在PTT以「 中國人：為啥台灣人看起來比較年輕？ 」為題發文，表示在大陸論壇中看見一篇文，在討論「為啥台灣人看起來比較年輕？」底下大陸網友一致認同是因為台灣社會壓力比較小，沒壓力人也就跟著年輕起來，讓原PO好奇「是真假啊？有沒有卦？」

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貼文一出也引發鄉民們熱烈討論，不少人表示，「不要過勞就年輕啦」、「因為台灣比較適合住人啊」、「整體生活水準差異」、「醫療衛生 食品健康水準也比較高啊」、「大陸人早婚也是事實，大約25～30歲，台灣都要到40了」；還有人打趣說，「台灣人婚結得晚，自然花更多精力、金錢醫美。」

有人認為懂得打扮是看起來年輕的關鍵，「打扮問題啦，日本看起來更年輕」、「韓國人社會壓力這麼大一樣看起來很年輕，其實就是飲食穿著打扮跟保養」、「日本通常比較有在打扮跟氣質比較好」、「我看日本歐巴桑跟台灣的歐巴桑比起來，日本通常比較有在打扮跟氣質比較好。」

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