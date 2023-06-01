【廣編】黑松教育基金會首度攜手12所桃園小學師生　6／9～6／10舉辦《在地學成 永續未來》10週年特展

▲黑松教育基金會秉持「讓孩子以在地為榮，實現環境與社會永續」理念，推動環境特色教育。（圖／黑松教育基金會提供）

黑松教育基金會致力於「環境特色教育」，深耕桃園邁入第10年，創下桃園Eco-Schools綠旗學校數冠全台的佳績！今年基金會特別規劃於6月9日（五）、6月10日（六）在桃園虎頭山創新園區舉辦《在地學成 永續未來》10週年特展，更首度攜手12所桃園小學師生共同策展，展示基金會與在地夥伴學校合作的成果，特展活動豐富多元，除了主展區外，更規劃「在地永續論壇」、「校園成果嘉年華」、「永續體驗區」等，歡迎民眾前往參觀打卡領取限量好禮！

為回饋在地，黑松公司於2013年成立黑松教育基金會，以中壢廠所在地桃園為主要服務地區，發展環境特色教育。適逢今年10週年，張斌堂董事長表示：「我們希望透過這次特展，讓夥伴學校們有機會跨校交流，互相分享累積的環境教育的經驗與心法，基金會也承諾將持續成為環境教育的橋樑。」

特展次日（6/10）則是以學生為主角舉辦「校園成果嘉年華」，邀請12所桃園在地國小的學生們以擺攤形式展現其創意、與其他學校交流，到現場打卡或闖關成功，就可以分別獲得10週年限定永續好禮！

黑松教育基金會《在地學成 永續未來》10週年特展資訊

時間：6/09（五）12:30～16:00、6/10（六）10:00～16:00

地點：虎頭山創新園區多功能展館（桃園市桃園區成功路三段1號）

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