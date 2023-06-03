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新北環快高架油漆施工　6／5起三重端部分路段夜間改道

▲新北環快高架油漆施工 6／5起三重端部分路段夜間改道。（圖／新北市養工處提供）

▲新北環快下匝道（福德南路出口）現況。（圖／新北市養工處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府養工處辦理新北環快高架橋油漆工程，將於6月5日至9月2日，每日夜間11時30分至翌日上午5時30分，封閉部分三重環河南路和福德南路下橋匝道，施工封閉期間，請市民朋友提早改道行駛，施工期間若遇雨則順延。

養工處指出，新北環快是淡水河西側沿岸中和、永和、新店、板橋、三重等區對外要道，銜接至台64線與雙北市聯外橋梁，經檢視鋼橋表面塗層已有多處老化鏽蝕情況，因此安排防蝕塗裝工程以延長橋梁使用年限。

養工處表示，本工程分兩階段進行，第1階段自6月5日至7月19日，施作新北環快高架橋鄰三重環河南路南向車道靠住宅側路段，將封閉該路段，車輛請改由福德南路至正義南路口接環河南路通行。

第2階段為7月20日至9月2日，將施作新北環快高架橋鄰三重環河南路北向車道靠近河堤側路段，屆時封閉環河南路北向路段及新北環快福德南路下橋匝道，平面車輛改由正義南路右轉接重新路2段後再右轉接往環河南路方向；高架車輛則提前於成功路匝道或續行至龍門路匝道下橋。

養工處提醒，施工期間請用路人依現場指示牌面改道通行，並遵守交維管制人員導引以確保行車安全，敬請諒解施工造成的不便。

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