譴責性騷擾案　桃園市議會國民黨團：捍衛性平權益

▲張碩芳臉書發文表示，每一個人都應該在職場中受到尊重且平等對待。（圖／取自張碩芳臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

近日民進黨性平爭議事件連環爆，桃園市議會國民黨團3日譴責性騷擾案加害者及擁有權勢卻視而不見之相關人員，也要求黨團所有市議員應勇敢挺身守護性別平權。市議員張碩芳於臉書發文表示，身為黨團成員，堅信每一個人都應該在職場中受到尊重且平等對待，並且擁有充滿安全感的環境。

張碩芳說，近日性騷擾、性霸凌和性歧視等類似行為、言語，她都看到了，對受害者造成的傷害和不公平，深深觸動她們內心，承諾將與她的同仁們一起，積極推動桃園職場性平環境，並從自身做起，持續強化辦公室內的性別平等意識。絕不容忍任何不當行為的存在。若有人在團隊中展現出這樣的行為，她們將毫不猶豫地採取最嚴厲措施，終身不錄用該員，以確保辦公室始終保持專業標準和價值觀。

張碩芳說，她和團隊將緊密關注桃園市政府提供的「性平事件申訴管道」和「職場性騷擾預防措施」相關資訊，並堅定地承諾站出來，為受害者發聲。

桃園市議會國民黨團總召梁為超強調，絕不姑息任何性騷擾事件，黨團所有女性市議員承諾積極推動桃園職場性平環境，並從自身做起，持續強化辦公室及其他場域的性別平等意識。

市議員徐玉樹則表示，對於挺身而出的受害者而言，她們身、心、靈長期受到的痛苦與恐懼，已經造成的創傷，就算民進黨再多的遺憾、道歉、請辭也無法彌補。梁為超、徐玉樹指出，針對性平爭議事件，黨團秉持引以為戒的態度，畢竟保護性別平權及性平權益，是所有人的義務及共同使命，期望黨團成員，能夠利用各種場合，教育及強化職場性別平等意識，提供性騷擾防治及相關救濟措施。