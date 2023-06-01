只許成功！　參訪桃園航空城公司...議會國民黨團撂重話

▲桃園市議會國民黨團參訪桃園航空城公司。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會國民黨黨團1日前往桃園航空城公司參訪，黨團針對該公司未來業務轉型及招商、行銷等問題，提出看法，要求只許成功、不許失敗，總召梁為超期勉重新定位出發，發揮更大效益。國民黨市議員林政賢今年3月於市議會會期指出，桃園航空城公司10年來虧損累計一億八千萬，最後兩年開始盈餘，質疑恐是曇花一現？

桃園市議會國民黨黨團議員一行15人，由總召梁為超、執行長徐玉樹率領，前往桃園航空城公司參訪，了解相關業務，並相互交流意見，由桃園航空城公司總經理洪秀寬等人接待。黨團表示，過去桃園航空城公司給外界的印象，似乎與人事及虧損有關，黨團此次實地參訪，就是想要了解「航空城計畫」範圍與未來桃園航空城公司的招商引資策略與未來公司發展計畫，還有「亞矽智慧運籌示範平台」的功能與應用。

在聽完簡報以後，黨團總召梁為超表示，航空城公司成立於2010年3月，股權由桃園市政府全額持有，是桃園市政府的公營機構之一，多年來持續協助桃園市政府與交通部民航局進行航空城計畫的推動，幫助有意投資的企業及桃園市民了解航空城計畫的發展願景，積極進行航空城計畫的行銷、招商業務，近年公司已由虧轉盈，期許航空城公司接下來能成功轉型，繼續負責後續航空城園區的服務和管理的責任，相信從新的定位出發，可以發揮更大效益。

黨團執行長徐玉樹認為，航空城公司要推動航空城計畫，藉由洪秀寬總經理曾服務跨國集團在行銷等專才，希望可以讓航空城公司業務邁向國際招商，擴大跨國合作的機會。參訪過程，雙方交流互動，有助於黨團議員了解航空城相關計畫，透過共同努力推動轉型及城市發展，期許航空城公司重新出發找到新的定位。

桃園市議會國民黨團參訪議員包括：總召梁為超、執行長徐玉樹、市議員錢龍、張碩芳、李柏坊、吳進昌、周玉琴、張桂綿、簡志偉、徐其萬、王仙蓮、孫韻璇、朱珍瑤、涂權吉、陳美梅。