　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

只許成功！　參訪桃園航空城公司...議會國民黨團撂重話

▲桃園市議會國民黨團參訪桃園航空城公司

▲桃園市議會國民黨團參訪桃園航空城公司。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會國民黨黨團1日前往桃園航空城公司參訪，黨團針對該公司未來業務轉型及招商、行銷等問題，提出看法，要求只許成功、不許失敗，總召梁為超期勉重新定位出發，發揮更大效益。國民黨市議員林政賢今年3月於市議會會期指出，桃園航空城公司10年來虧損累計一億八千萬，最後兩年開始盈餘，質疑恐是曇花一現？

桃園市議會國民黨黨團議員一行15人，由總召梁為超、執行長徐玉樹率領，前往桃園航空城公司參訪，了解相關業務，並相互交流意見，由桃園航空城公司總經理洪秀寬等人接待。黨團表示，過去桃園航空城公司給外界的印象，似乎與人事及虧損有關，黨團此次實地參訪，就是想要了解「航空城計畫」範圍與未來桃園航空城公司的招商引資策略與未來公司發展計畫，還有「亞矽智慧運籌示範平台」的功能與應用。

▲桃園市議會國民黨團參訪桃園航空城公司

在聽完簡報以後，黨團總召梁為超表示，航空城公司成立於2010年3月，股權由桃園市政府全額持有，是桃園市政府的公營機構之一，多年來持續協助桃園市政府與交通部民航局進行航空城計畫的推動，幫助有意投資的企業及桃園市民了解航空城計畫的發展願景，積極進行航空城計畫的行銷、招商業務，近年公司已由虧轉盈，期許航空城公司接下來能成功轉型，繼續負責後續航空城園區的服務和管理的責任，相信從新的定位出發，可以發揮更大效益。

黨團執行長徐玉樹認為，航空城公司要推動航空城計畫，藉由洪秀寬總經理曾服務跨國集團在行銷等專才，希望可以讓航空城公司業務邁向國際招商，擴大跨國合作的機會。參訪過程，雙方交流互動，有助於黨團議員了解航空城相關計畫，透過共同努力推動轉型及城市發展，期許航空城公司重新出發找到新的定位。

桃園市議會國民黨團參訪議員包括：總召梁為超、執行長徐玉樹、市議員錢龍、張碩芳、李柏坊、吳進昌、周玉琴、張桂綿、簡志偉、徐其萬、王仙蓮、孫韻璇、朱珍瑤、涂權吉、陳美梅。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／下班注意！國1驚悚火燒車　黑煙狂燒
健身房惡性倒閉！到處貼滿封條　會員氣炸
快訊／親綠性騷導演爆「拿陸委會48.5萬標案」　詹志宏回應
連千毅搭勞斯萊斯等入監　紅線違停「連吃7張罰單」
安啦！　黃仁勳：輝達下一代晶片仍由台積電生產
快訊／民進黨下令「隱匿性騷案一律開除」　可直接向秘書長通報
「林飛帆，退選吧」　她喊話改鄭家純上陣
快訊／王牌球星開刀　確定退出中華隊
快訊／00713第2次季配息出爐！　年化殖利率逾6%
就是現在！foodpanda現折150元　免費30次外送
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市2023微型創業講座　青年局長：啟發創業意識培養創業家

學妹永遠最可愛！黃捷重返母校畢典嗨曬自拍　大讚「她」是人才

渣打銀行中壢旗艦分行開幕　張善政：曾幫渣打建立備援系統

南科停電6分鐘　台電：變電所設備故障...影響2.8萬戶停電

只許成功！　參訪桃園航空城公司...議會國民黨團撂重話

重利催逼欠債　女子憤於討債者前尋短南警及時救人

「太平媽祖畢業獎」最夯！　無線行充為畢業生充飽智慧

台東生活品牌文創MAX2.0計畫　產品開發輔導合作徵選開跑

台東嗨way品牌推出超嗨遊程　6月起跑

勞動部桃竹苗分署「粽」多好禮　趁早訂購可享早鳥優惠

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

桃園市2023微型創業講座　青年局長：啟發創業意識培養創業家

學妹永遠最可愛！黃捷重返母校畢典嗨曬自拍　大讚「她」是人才

渣打銀行中壢旗艦分行開幕　張善政：曾幫渣打建立備援系統

南科停電6分鐘　台電：變電所設備故障...影響2.8萬戶停電

只許成功！　參訪桃園航空城公司...議會國民黨團撂重話

重利催逼欠債　女子憤於討債者前尋短南警及時救人

「太平媽祖畢業獎」最夯！　無線行充為畢業生充飽智慧

台東生活品牌文創MAX2.0計畫　產品開發輔導合作徵選開跑

台東嗨way品牌推出超嗨遊程　6月起跑

勞動部桃竹苗分署「粽」多好禮　趁早訂購可享早鳥優惠

航空業首創　ANA集團於獨自創立的NFT市場平台發行ANA的NFT

台北拉麵霸主出爐！　「這碗」沒排一小時吃不到

下班趕快買！威力彩飆2.1億　「3生肖」財運旺爆

不讓行人重罰6千！7月上路　路口執法火力全開「5月取締破10萬件」

舒酸定X百吉POKI超Q雪糕今夏限量開賣　文青風「仲夏冰室」限定15天

命大！閃違停大貨車自摔下秒機車遭輾　騎士差點捲進聯結車

結婚當天才知老公是渣男！前女友「挺孕肚」終極反擊...全場石化

「他們把我電話外流！」　熱火羅賓森談比嘲諷手勢原因

快訊／下班注意！國1南下361K鼎金系統「槽車成火球」　黑煙狂燒

半導體薪資超羡慕！日月光年薪逾550萬居冠　一表看各家數字

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

地方熱門新聞

好市多前人孔蓋冒煙　噴飛砸車

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

即／一中32年「地標麥當勞」熄燈

台東立委選舉民進黨爆分裂？賴坤成籲中央盡快處理

台南農業局防除外來入侵動植物

南科停電6分鐘　2.8萬戶受影響

七堵室內兒童樂園將啟用　謝國樑開箱

男誆買保險騙小錢　至少涉案4起

台南法拍會6日登場

謝國樑廢除林右昌同意四接公文

麥當勞逢甲店熄燈上百支持者擠爆　

女子憤於討債者前尋短南警及時救人

新竹棒球場開挖！拼明年啟用

藍營桃市立委五選區民調公布　呂玉玲勝出

更多熱門

相關新聞

航空城公司亞矽IOC 5G智慧應用　前進智慧城市展

航空城公司亞矽IOC 5G智慧應用　前進智慧城市展

桃園航空城公司設計規劃的「亞矽智慧運籌平台 IOC」，以整合串接智慧青埔的5 G應用，協助新創企業運用桃園市政府的 OPEN DATA發展數位經濟發展模式，建立「亞洲新矽谷」，28日於2023 智慧城市展出。市長張善政抵展場了解「亞矽 IOC」的人流車流停車場，整合套疊應用，進行智慧停車分流，降低等停車位與交通壅塞時間。

10年虧1.8億　桃議員倡廢除航空城公司

10年虧1.8億　桃議員倡廢除航空城公司

林智堅論文雙殺　藍營：挺抄襲3人組快道歉

林智堅論文雙殺　藍營：挺抄襲3人組快道歉

桃園航空城公司連虧10年　終於要盈餘了

桃園航空城公司連虧10年　終於要盈餘了

中天被關台　桃園藍營批：民主大倒退

中天被關台　桃園藍營批：民主大倒退

關鍵字：

桃園市議會國民黨團桃園航空城公司

讀者迴響

熱門新聞

李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺頂死在牆上

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

南韓名模癌逝「瞞病情走伸展台」　好友崩潰收死訊：原諒我躲著妳

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

自己煮粥　一家15人吃完離奇死亡

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面