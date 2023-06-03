萬國法規暨政策研究中心成立　顧立雄柯建銘談數位法制前景

▲「萬國法規暨政策研究中心」成立揭牌，政商大咖雲集，左一至四為綠委蘇巧慧和柯建銘、萬國創所律師陳傳岳、現任所長郭雨嵐，右一至四為數發部次長葉寧、NCC主委陳耀祥、行政院政務委員羅秉成、國安會秘書長顧立雄。（圖／萬國法律基金會提供）

記者高堂堯／綜合報導

萬國法律基金會今日成立「萬國法規暨政策研究中心」，並舉辦「數位法論壇」，包括國家安全會議秘書長顧立雄、立法院民進黨團總趙柯建銘等政商各界重要人士都出席參與揭牌儀式，並期許研究中心能發揮專長，優化提升我國法治環境。

萬國法律基金會董事長郭雨嵐指出，該基金會自成立以來，悉心耕耘法律專業領域、參與重要研究議案，定期出版法學刊物；為持續落實「弘揚民主法治，維護公平正義」的理念，特地成立「萬國法規暨政策研究中心」，希望匯聚各領域專業人才，並以豐沛研究動能，結合獨到經驗與宏觀視野，提供社會各界法規及政策研究分析服務，期盼能對我國民主深化與法制精進有所貢獻。

▲民眾黨立委吳欣盈出席「萬國法規暨政策研究中心」成立大會。（圖／萬國法律基金會提供）

曾為萬國法律事務所合夥人的顧立雄表示，以國家法制永續發展的角度而言，法規及政策的研究不能僅依靠政府部門，需要借助各界專業人士提供各種不同層面的觀察與建言，決策者在關鍵時刻制定重大政策時才能有所依憑。

柯建銘則說，政府機關在草擬法律規定內容後，雖然會公告並徵求各界提供意見，但若能在政策形成過程中更早獲得專業意見及各國法制的參考依據，將有助於全盤考量法規政策涉及的重要事項；而隨著科技快速發展，法律規範的事項大多涉及專業技術知識，如能整合各專業領域人員的專業知識與經驗，更能忠實反應產業界及社會對於法制環境的期待與需求，供作政府機關的參考與評估。

▲「萬國法規暨政策研究中心」成立揭牌，左起中心執行長謝祥揚、羅秉成、顧立雄、葉寧。（圖／萬國法律基金會提供）

顧立雄也擔任「數位法論壇」主講人，深入剖析「數位領土」的概念和「數位領土安全」的重要性；行政院政務委員羅秉成則探討「數位文明」的理念，詳細解說「數位文明社會」的具體內涵與發展；數位發展部常務次長葉寧，則闡述在「數位治理」中，科技發展如何影響數位法制，以及從數位部角度所見的動態關係。

萬國法規暨政策研究中心執行長謝祥揚表示，該中心目前主要發展重心包括：國家發展及國家安全法制、能源法制、高齡者法制、數位法制、企業永續、文化創意，未來希望延續今天論壇的豐沛討論成果，持續關注數位法制的重要議題和社會新興議題，適時調整發展策略及重心，日後也會舉辦論壇及論文徵稿，促進政策思辯。