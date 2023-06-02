新竹男練英文突遭女騎士撞上　車內廣播竟喊：You are amazing

記者柯振中／綜合報導

新竹市北區湳雅街一帶近日發生一起車禍，有名男子開車行經附近時，遭一名女騎士撞上，而當時男子正在聽英文學習廣播，車內發出了＂Amazing＂的聲音，結果就發生了車禍，離奇的影片曝光，讓許多網友笑了出來。

行車紀錄器分享平台「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」近日在YouTube上傳一段影片，新竹有名男子5月29日駕車行經湳雅街一帶，左轉進入巷道行駛，沒想到走了一段路，與從死角出現的女騎士發生碰撞，衝擊力道相當大，讓女騎士一度重心不穩、險些摔倒。

值得一提的是，男子開車上路時，正在收聽英文學習廣播，在發生車禍以前，剛好介紹到「太神奇了」這個單字，廣播裡唸著＂Amazing＂，他也跟著複誦，結果複誦到第三遍還沒念完，就發生了車禍，這時廣播又說出「你太棒了」，對比眼前發生的事情，無疑十分嘲諷。

離奇的車禍引起了許多討論，大量網友留言嘲諷，「笑死，十次車禍六次快，一次阿北、一次飛碟、一次英文報告、一次英文會話，You are amazing」、「這集絕對是目前最好笑的一集。車主的幽默跟出事時的Amazing，不說我還以為是套好的」、「穿山甲、阿伯出事級別的meme（迷因），這絕對會在台迷史上留名。」