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男童校內遭教師「倒車輾撞」身亡！媽媽頭七當天去世了

▲▼男童在校內遭教師「倒車撞上」身亡。（圖／翻攝微博）

▲男童上課期間在校內遭教師倒車輾撞，傷重不治身亡，母親在他頭七當天也去世了。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

湖北省武漢市某校園日前發生驚悚意外，7歲的譚姓學童上課期間遭劉姓教師開車撞傷，送醫搶救後不治身亡。事件發生至今超過一周，又有最新消息傳出，譚姓學童的母親也已去世，消息瞬間讓人感到震驚。

綜合陸媒報導，劉姓教師23日下午2點左右駕車從學校的地下室駛出，將車輛開到門口等候另一名教師上車，期間譚姓學童跑到了車前，但因為車子過高，有視野盲區，因此劉姓教師倒車時沒有注意到，直接撞上了譚姓學童。

▲▼學校,校園。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲譚姓學童當場重傷，送醫搶救後不治身亡。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

譚姓學童當場受到重創，儘管緊急被送往醫院治療，但搶救後仍傷重不治身亡。消息曝光後引發討論，瀋陽區教育局25日出面回應，事故發生在校園內，意味著出現了安全漏洞，他們向家長、社會表達誠懇道歉。

此外，瀋陽區教育局也與警方成立調查小組，目前已逮捕了劉姓教師，會根據調查結果依法究責，涉案學校的校長、分管副校長也會予以免職，調查後會依照規定詳細處理。

沒想到事件發生超過一周，雙方的賠償都已談妥，2日稍早卻傳出消息，譚姓學童母親在兒子頭七當天身亡，倒臥在社區中庭被人發現，傷重搶救後不治。陸媒《澎湃新聞》詢問了官方管道，證實了這項消息，至於詳細案情為何，仍待進一步釐清。

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