共話山河美　兩岸青少年詩詞大會啟動

記者趙禕/上海報導

一項旨在以優美詩詞抒發兩岸文脈相承、血脈相連真摯情感的「兩岸青少年詩詞大會」活動，今天在上海正式啟動；這項活動將以海選的方式挑選優勝選手參加線下面試，獲勝選手將在7月下旬參加兩岸青少年詩詞大會頒獎暨展演活動。

▲「山河美─兩岸青少年詩詞大會」活動今天在上海啟動。（圖／記者趙禕攝）

青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉！這是唐朝王昌齡寫的「送柴侍御」詩中後兩句，蘊涵著人分兩地、情同一心的深情厚誼；這也象徵著對當下兩岸關係的美好祝願。為了促進兩岸青少年交流交往和情感融合，上海市教委、上海市台辦和虹口區政府共同指導上海教育電視台聯合虹口區台辦，以「山河美」為主題，舉辦這項「兩岸青少年詩詞大會」活動。

▲本次活動由上海教育電視台承辦。（圖／記者趙禕攝）

本次活動將會邀請台灣學生到上海實地走訪，參觀上海的豫園、魯迅紀念館、北外灘城市會客廳等地，帶大家領略上海的浦江夜遊風景、感受青浦朱家角的水鄉文化、了解上海的經濟社會發展和城市精神風貌；並從探秘、古法造紙、古籍裝幀體驗、非遺文化等內容出發，共同追尋中華民族的歷史足跡，帶領兩岸青少年共同探尋詩詞之美，共同傳承並弘揚中華傳統文化。

有意參加活動的兩岸青少年可以在6月6日晚上7點登錄上海教育電視台官網進行線上的海選筆試，優勝選手將參加線下面試；也可以選擇提交和「山河美」詩詞有關的書畫作品參與活動。獲勝選手將在7月下旬參加兩岸青少年詩詞大會頒獎暨展演活動。

承辦本次活動的上海教育電視台台長孫向彤表示，相信中華優秀傳統詩詞的古典與青少年的新潮之間的碰撞融合，一定會產生巨大的能量。青少年是國家的未來和民族的希望，古人吟詩於情於景，希望通過豐富多彩的活動，讓青少年在傳統文化的滋養中不忘本來，面向未來。

▲上海教育電視台台長孫向彤。（圖／記者趙禕攝）

曾經擔任大陸中央電視台「中國詩詞大會」命題專家的華東師範大學中文系教授方笑一也是本次活動的指導專家之一，他在主持人的追問下，透露了這次詩詞大會的出題方向：一是能夠讓兩岸青少年領略中華的山河之美，像是描寫祖國山川風貌的詩詞；其次是像「海內存知己，天涯若比鄰」那樣能表達「距離不是阻隔」兩岸關係的美好期許，以及描寫「共開一輪明月」這樣美好情懷的詩詞。

▲本次活動的命題專家華東師範大學中文系教授方笑一在主持人的追問下，透露這次詩詞大會的出題方向。（圖／記者趙禕攝）

今天的啟動儀式上，主辦單位還邀請兩岸學生演出團體在現場演出，有結合了濃厚古風雅韻和華麗現代光影的舞蹈，有展現「歸去來兮，田園將蕪胡不歸」寧靜恬適、樂天自然意境的小品劇，還有配著曼妙悠揚箏音曲韻、一字字抑揚頓挫吟頌出「江城子」、「將進酒」、「水調歌頭」的詩詞吟唱。上海台商子女學校則安排10位小學一年級的小朋友上台響應「飛花令」，除了朗頌著名的唐詩之外，還展開一場詩詞知識搶答的對抗賽。

▲今天啟動儀式上有結合了濃厚古風雅韻和華麗現代光影的舞蹈表演。（圖／記者趙禕攝）

▼今天啟動儀式上有展現「歸去來兮，田園將蕪胡不歸」寧靜恬適、樂天自然意境的小品劇。（圖／記者趙禕攝）

▼今天啟動儀式上有配著曼妙悠揚箏音曲韻、一字字抑揚頓挫吟頌出「江城子」、「將進酒」、「水調歌頭」的詩詞吟唱。（圖／記者趙禕攝）

▼上海台商子女學校安排小學一年級的小朋友上台響應「飛花令」。（圖／記者趙禕攝）

而本次活動的啟動方式也非常文藝風，由上海市虹口區委常委鄭宏、上海市台辦副主任陽禮華和上海教育電視台台長孫向彤共同揮毫寫下本次活動的主題「山河美」，正式開啟活動。

▲上海市虹口區委常委鄭宏、上海市台辦副主任陽禮華和上海教育電視台台長孫向彤共同揮毫寫下「山河美」，正式開啟活動。（圖／記者趙禕攝）