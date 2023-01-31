　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄自助洗衣店狂被檢舉！老闆年收6張罰單崩潰：我搬走

▲洗衣機,滾筒式洗衣機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄有自助洗衣店遭到瘋狂檢舉，一年收了6張罰單。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

高雄市苓雅區一間自助洗衣店24小時營業，沒想到因為半夜發出噪音而遭到檢舉，一年內收到了6張罰單，總共挨罰2萬7,000元，老闆為此感到崩潰，決定搬離原址，希望檢舉人能夠高抬貴手。

目前自助洗衣店林立，多數店面都是開在住商混合的大樓一樓，方便附近居民使用，但如果是24小時營業，又有人半夜使用，就可能影響附近住戶休息。為了管制這種噪音，高雄市環保局先前就已公告，夜間（晚間10點至上午8點）不得使用或操作動力機械，從事洗、染等商業行為，讓居民能夠好好休息。

而根據高雄市環保局統計，光是2022年一整年，就收到許多民眾檢舉，查到了7件自助洗衣店深夜使用、操作動力機械從事洗衣的商業行為，因此開出罰單，而其中有6張罰單都是高雄市苓雅區的洗衣店，一共罰了2萬7,000元。

▼根據相關規定，夜間不得使用或操作動力機械，從事洗、染等商業行為，否則環保局人員到場稽查後可能開罰。（圖／免費圖庫unsplash）

▲▼ 洗衣,洗衣機。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

環保局提到，接獲民眾投訴後，會派出稽查人員到場了解，若確定有違規情事，導致影響住戶生活環境安寧，就會依法開罰，罰單為3,000元至3萬元不等，得連續處罰。

根據《三立新聞網》報導，遭到數度檢舉，洗衣店的老闆也相當崩潰，甚至還在門口掛出布條，希望檢舉人能夠高抬貴手，留口飯給他們吃，春節結束後，也將搬離原址，離開這個地方。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
日本最新「刷卡爆買王」　台人NO.1！報復性消費擊敗陸客
咪妃裸身泡湯秀美背！　「老公視角照」網笑翻
蔡英文、捷克總統當選人通話15分鐘　帕維爾讚台灣不受威權脅迫
超容易遇到爛男的三大星座女　TOP 1吸渣指數100%
梁朝偉驚喜開設抖音！　11小時狂吸120萬人追蹤
男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄自助洗衣店狂被檢舉！老闆年收6張罰單崩潰：我搬走

10天連假湧破40萬人　麗寶樂園業績開紅盤228再推入園優惠

新春開工　陳亭妃與體育署勘察土城國小及公園國小游泳池

神輦上山！大年初九天公生　金門百人扛輦登太武山

台東縣政府定期召開食安會報　宣示加強食品衛生查緝

嗨爆了！大年初九開工　彰化大城鄉農會辦快閃抽獎

太陽能板鋼柱倒塌　黃偉哲責令限期改善否則將嚴懲送辦

基隆地下道排水溝破裂漏水　謝國樑要求加速完成修復

93歲屏東翁騎鐵馬外出失聯1天　離家30公里外被尋獲

桃園市議會新春團拜　邱奕勝：各項福利措施已逐步到位

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

李荷妮產後秒打給媽：我好對不起妳　爆哭「不知生小孩那麼痛」

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

阿伯沒付車錢還搶司機帽　遭民眾報警！秒變孬道歉

外送員遭逼車故意撞倒　恐怖駕駛飆國罵動粗！

高雄自助洗衣店狂被檢舉！老闆年收6張罰單崩潰：我搬走

10天連假湧破40萬人　麗寶樂園業績開紅盤228再推入園優惠

新春開工　陳亭妃與體育署勘察土城國小及公園國小游泳池

神輦上山！大年初九天公生　金門百人扛輦登太武山

台東縣政府定期召開食安會報　宣示加強食品衛生查緝

嗨爆了！大年初九開工　彰化大城鄉農會辦快閃抽獎

太陽能板鋼柱倒塌　黃偉哲責令限期改善否則將嚴懲送辦

基隆地下道排水溝破裂漏水　謝國樑要求加速完成修復

93歲屏東翁騎鐵馬外出失聯1天　離家30公里外被尋獲

桃園市議會新春團拜　邱奕勝：各項福利措施已逐步到位

5檔ETF填息、110萬股民笑了！　換3檔標的上演除息秀

生育率降至歷史最低！四川開放「未婚生育登記」搶救

俄警告美國：「核武裁減條約」2026年到期後恐結束

男子凍縮土地公廟「吃便當」下場悲慘！　警抓人鼻酸：就快能回家

酒駕逆向撞死人！BMW男爛醉開山路　婦過馬路慘被撞飛亡

最終感動！《新世紀福音戰士》主題Café啟動、出示電影票根換紀念寫真卡

高雄自助洗衣店狂被檢舉！老闆年收6張罰單崩潰：我搬走

土耳其可能發生恐攻　美國4天內2度發出警示

台人輪流吃拉麵被罵　日本旅台作家「奉勸5件事」揭背後關鍵原因

直播主賣鍋蓋強調不會破　拿鎚狂敲測硬度...結局GG

地方熱門新聞

高雄自助洗衣店狂被檢舉！老闆收6罰單崩潰

紫南宮前「免費停車」！民感覺被騙

10天連假湧破40萬人　麗寶樂園業績開紅盤228再推入園優惠

陳亭妃勘察土城及公園國小游泳池

收假！竹山團拜抽紫南宮錢母振士氣

虎尾立體停車場新建工程超前0.41%　加速作業中

天公生金門百人扛輦登太武山

扛6口家計！地瓜伯中南部跑透透擺攤

苗140線高架段區間測速取消　設備移置費用喬不定　

台灣睽違3年重回全球醫療展　館區在歐洲原因曝

張錫銘提不予許可假釋案、憲法審查案均敗訴

台南鐵路地下化工程挖出19處遺構　工程進度將延後

廢墟三合院破獲天九紙牌賭場

紫南宮擲金錢龜活動元宵節登場

更多熱門

相關新聞

北區4房產品大熱門　自住客加價1134萬也要買

北區4房產品大熱門　自住客加價1134萬也要買

台中北區罕見出現一筆4房新成屋大樓物件，屋齡3年轉賣加價1134萬元成交個案，在地仲介指出，北區新屋數量短缺，尤其是大坪數的4房相當短缺，加上當地自主買盤比例高，造成4房成屋交易成為「高價前段班」價格。

茶行重低音夜唱嗨到早上　住戶怒喊滾蛋法官准了

茶行重低音夜唱嗨到早上　住戶怒喊滾蛋法官准了

獨／女住戶被推「撞桌昏厥」　刺青管委嗆：死了就埋

獨／女住戶被推「撞桌昏厥」　刺青管委嗆：死了就埋

社區來新保全！他一問驚呆：大四生兼職

社區來新保全！他一問驚呆：大四生兼職

雲林縣取締改裝噪音車　單日開8100元罰單

雲林縣取締改裝噪音車　單日開8100元罰單

關鍵字：

自助洗衣店洗衣機烘衣機環保局噪音社區住戶

讀者迴響

熱門新聞

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

捐精爽賺8千！五大條件曝　第4點「身體健康也不一定達標」

「初代星期三」麗莎洛林驚傳離世

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

發熱衣3種穿法超NG！醫：愈穿愈冷

快訊／證交所前副總黃乃寬逝世！　卡在機械停車位意外身故

最美脫北女孩「全身都變了」！

電梯大樓住幾樓最優？

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

宋仲基6年前就算出「有兩段婚、2019年離婚」

即／BMW違停高雄知名百貨旁　開門驚見男子陳屍車內

裸體妹深夜突闖進房　椅子留下「一灘水」

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

更多

最夯影音

更多
過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了
宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面