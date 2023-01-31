高雄自助洗衣店狂被檢舉！老闆年收6張罰單崩潰：我搬走

▲高雄有自助洗衣店遭到瘋狂檢舉，一年收了6張罰單。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

高雄市苓雅區一間自助洗衣店24小時營業，沒想到因為半夜發出噪音而遭到檢舉，一年內收到了6張罰單，總共挨罰2萬7,000元，老闆為此感到崩潰，決定搬離原址，希望檢舉人能夠高抬貴手。

目前自助洗衣店林立，多數店面都是開在住商混合的大樓一樓，方便附近居民使用，但如果是24小時營業，又有人半夜使用，就可能影響附近住戶休息。為了管制這種噪音，高雄市環保局先前就已公告，夜間（晚間10點至上午8點）不得使用或操作動力機械，從事洗、染等商業行為，讓居民能夠好好休息。

而根據高雄市環保局統計，光是2022年一整年，就收到許多民眾檢舉，查到了7件自助洗衣店深夜使用、操作動力機械從事洗衣的商業行為，因此開出罰單，而其中有6張罰單都是高雄市苓雅區的洗衣店，一共罰了2萬7,000元。

▼根據相關規定，夜間不得使用或操作動力機械，從事洗、染等商業行為，否則環保局人員到場稽查後可能開罰。（圖／免費圖庫unsplash）



環保局提到，接獲民眾投訴後，會派出稽查人員到場了解，若確定有違規情事，導致影響住戶生活環境安寧，就會依法開罰，罰單為3,000元至3萬元不等，得連續處罰。

根據《三立新聞網》報導，遭到數度檢舉，洗衣店的老闆也相當崩潰，甚至還在門口掛出布條，希望檢舉人能夠高抬貴手，留口飯給他們吃，春節結束後，也將搬離原址，離開這個地方。