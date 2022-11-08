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沒幫洗澡也不給水喝「害死失智癱母」　狠心女兒下場慘了

▲桃園市七旬孫姓婦人2020年間因罹患帕金森氏症、失智症等疾病生活無法自理，去年7月間卻被發現陳屍住處，其孫姓女兒經檢方複訊後依遺棄罪嫌起訴。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市孫姓婦人因罹患帕金森氏症、失智症無法自理生活，去年7月間被發現陳屍住處，其女兒遭檢方依遺棄罪嫌起訴。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名七旬孫姓婦人去年7月被發現陳屍住處，死者女兒向警方通報後，警方查出死者女兒疑似遺棄、未提供飲水與食物，死者發病時也未將母親送醫，依過失致死罪嫌將她移送桃園地檢署偵辦。檢察官調查後認定死者是呼吸道感染併發肺炎致死，依遺棄罪將女兒起訴，至於她被控過失致死、遺棄致死罪嫌，則因罪證不足獲不起訴處分。

檢警調查，47歲的孫姓女子於2019年將七十餘歲的媽媽接回位於楊梅區住家同住，後來媽媽因出現嚴重退化送醫治療後發現罹患帕金森氏症、失智症等疾病，無法行走與生活自理，平日均由女兒負責照顧，但媽媽幾乎都躺在床上。

去年7月7日下午2時許，孫姓女子返回住家，發現母親躺在床上已無呼吸心跳，趕緊打電話報警處理，警方到場勘驗發現並無外力介入，但死者身上似乎已有一段時間未洗澡，懷疑女兒未善盡照顧，依過失致死、遺棄等罪嫌，將她函送桃園地檢署偵辦。

桃檢檢察官率法醫相驗後，發現死者是呼吸道感染併發肺炎致死，死亡方式為自然死亡，孫姓女子聲稱，自己是家中主要照顧媽媽的人，案發前都有妥善撫養照料媽媽，在疫情期間自己也患病，身體狀況也不好，才一時疏失導致媽媽死亡。

桃檢認定，孫姓女子雖消極未照護被害人，但法醫認定婦人因呼吸道感染併發肺炎死亡，死亡主因是因身體狀況突然惡化，屬自然死亡，難認死亡與孫女遺棄行為有因果關係，因此依遺棄罪嫌將孫姓女子起訴；她被控過失致死與遺棄致死則獲不起訴處分。

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