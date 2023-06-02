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台美21世紀貿易倡議正式簽署　陸外交部：已向美方提出嚴正交涉

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

「台美21世紀貿易倡議」首批協定1日完成簽署，行政院長陳建仁表示，首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。大陸外交部2日怒斥，所謂「倡議」不過是美方打著經貿合作的幌子，對台予取予奪、敲骨吸髓的「指揮棒」；已向美方提出嚴正交涉，由此造成的後果必須完全由美方承擔。

6月2日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，據報導，6月1日晚，美台在華盛頓簽署「21世紀貿易倡議」第一階段協議。中國外交部對此有何評論?

毛寧表示，「中方堅決反對建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。」

她指出，美官方執意與台民進黨當局推進所謂「21世紀貿易倡議」談判，執意簽署有關協議，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背美方做出的僅與台保持非官方關係的承諾。中方對此強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉。

毛寧指出，所謂「倡議」不過是美方打著經貿合作的幌子，對台予取予奪、敲骨吸髓的「指揮棒」，是台民進黨當局為謀「獨」私利，不惜出賣台灣同胞和企業切身利益、「害台」、「賣台」的「投名狀」，是美虛化掏空一個中國原則的最新例證。

她怒斥，再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即改弦更張，停止與台開展任何形式的官方往來，停止推進並立即撤銷所謂「倡議」和協議，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，否則由此造成的後果必須完全由美方承擔。

1日，大陸外交部發言人毛寧曾回應，美方應停止任何形式的美台官方往來，不得與台灣商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不得藉經貿名義向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。

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