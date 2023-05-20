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1979年後最全面！台美簽訂「21世紀貿易倡議」　藍綠委表態樂觀其成

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲台美雙方昨（19日）同步公布21世紀貿易倡議首批協定文本。（示意圖／路透社）

記者杜冠霖／台北報導

台美雙方昨（19日）同步公布21世紀貿易倡議首批協定文本，並宣布將在數週內於華府簽署，美國貿易代表戴琪表示，這項成就代表加強美台經濟關係的重要一步。藍綠委受訪時都表示樂觀其成，總統蔡英文20日也指出，這是台美自1979年以來，最全面性的貿易協定。

蔡英文表示，台美雙方共同宣布，「台美21世紀貿易倡議」首批協定內容。從貿易便捷化到中小企業的就業和成長，乃至各項全球新興的貿易議題，台美將簽署自1979年以來，最全面性的貿易協定。

蔡英文指出，這不只是讓台美經貿關係，邁向新的里程碑，也為台灣和主要貿易國家洽簽貿易協定，跨出重要的一步。

對於相關協定，民進黨立委賴瑞隆表示，這已經談了非常長一段時間，牽涉到與世界各國貿易、非常重要，經過蕭美琴和各談判代表努力有很大進展，期盼儘速完成倡議簽訂後，下一步就是台美FTA。

賴瑞隆指出，透過這樣的程序，未來台灣加入CPTPP等協議都可以加快，樂見美台之間儘速簽訂倡議，這是台美斷交以來最重要進程，期待後續FTA、CPTPP，跟美日之間貿易合作都能持續推動。

國民黨立委李德維則認為，貿易協定對台灣很重要，包含BTA等，都希望有更快落實，為台灣產業界找出路最重要。他指出，樂見對台灣有利的發展，也希望包含美國在內的友邦，要落實對於台灣的協助，而不是通過某些內部法案或是相關法案而已。

民進黨立委許智傑指出，感謝美國對台灣一直抱持協助角色，這個協議在前總統馬英九時代也曾經努力過、但並未成功，現在蔡英文總統時代談判成功，希望盡快簽署，之後加入CPTPP也是我們的願望之一，這是未來需要繼續努力的路。

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