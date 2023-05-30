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北京拒絕美中防長會晤　陸外交部：「美方清楚原因」應展現誠意

▲▼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國防部長李尚福。（左圖／達志影像／美聯社／右圖／翻攝解放軍報）

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國防部長李尚福。（左圖／達志影像／右圖／翻攝解放軍報）

記者鄭思楠／綜合報導

據外媒報導，美國國防部表示，中國拒絕了美國關於中美防長在新加坡會晤的邀請。大陸外交部發言人毛寧30日回應，當前中美兩軍對話面臨困難的原因，美方是清楚的。她指出，美方應展現誠意。

5月30日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。路透社記者提問，據報導，美國國防部表示，中國拒絕了美國關於中美防長在新加坡會晤的邀請。中方能否證實並介紹情況？

毛寧表示，當前中美兩軍對話面臨困難的原因，美方是清楚的，美方應當切實尊重中國的主權安全和利益關切，立即糾正錯誤做法，展現誠意，為中美兩軍對話溝通創造必要的氛圍和條件。

大陸務委員兼國防部長李尚福5月31日至6月4日訪問新加坡，並應邀出席第20屆香格里拉對話會（Shangari-La Dialogue，SLD，簡稱：香會）。

據《華爾街日報》29日稱，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇發布的聲明稱，美國正「尋求通過一切可能的方式來打壓中國，持續制裁中國官員、機構和企業」。劉鵬宇反問道，「任何像這樣的交流有任何誠意和意義嗎？」

報導引述美國國防官員稱，中國異常斬釘截鐵地拒絕中美防長會晤。 過去此類會議都是在最後一刻落實，包括2022年奧斯汀和當時中國防長間的會面，都只是提前數小時敲定。

報導指出，五角大樓發聲明稱，美方5月初邀請中國防長在新加坡見面，但中方已經拒絕 。美國防部認為，華府與北京之間能保持開放的軍方溝通渠道，以確保競爭不會演變成衝突的重要性。

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