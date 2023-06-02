「超商浩克」離島版！金門亂丟垃圾被阻　亂棍狂砸玻璃滿地

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

「超商浩克」翻版也在金門現蹤！一位剛從花蓮來金門打零工不到3天的吳姓男子，今（2）日凌晨5點多疑喝酒醉，在金寧鄉某超商外亂丟垃圾，不滿遭到超商店員勸阻，竟怒拿木棍砸破店家整排玻璃後落跑，讓民眾目擊嚇壞，警方1小時內就在工地宿舍找到吳男，仍然滿身酒氣走路搖搖晃晃，心情也還沒平復，警方安撫後強制送醫治療。

▲金門版超商浩克被逮後還不斷指著員警念念有詞，似乎還在酒醉。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



金門一名30多歲的吳姓男子，今（2）日凌晨5點多，在頂堡一家超商內，無故亂丟垃圾遭店員規勸，他頓時情緒暴怒、藉酒意砸毀超商玻璃離去，警方獲報循線在超商附近村內找到吳嫌，因精神狀態不佳送醫救治，醫師評估需強制就醫。店家獲知上情，只要求回復店內原狀，未提出毀棄損壞告訴。

金城警分局表示，今（2）日凌晨5點30分，接獲頂堡超商報案表示，有一醉漢無故在店內用餐區亂丟垃圾，店員見狀後前往規勸，對方竟置之不理，且頓時暴怒，跑出店外後隨手拿起木棍，往超商3片玻璃窗戶一陣猛砸，留下滿地玻璃碎片後離去。

警方獲報至現場處理，並循線在超商附近村莊找到涉案30多歲吳姓男子，男子口中念念有詞、疑似精神狀態不佳，故聯繫救護車將他送醫救治，而他還能自行走上救護車；經部立金門醫院評估需強制就醫後收治。

而受害的超商店家得知後，只要求男子後續要回復店內原狀，並未提出毀棄損壞告訴。