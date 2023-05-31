雞排妹自稱沙包默默挨打　綠委讚「大度」：到金門一戰可成為焦點

▲藝人「雞排妹」鄭家純。（圖／翻攝鄭家純臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨主席賴清德31日提名市議員吳沛憶參選北市中正萬華立委，而非一度被點名的藝人「雞排妹」鄭家純，雞排妹日前表示，「為了遵守承諾，自己願忍耐一切，安安靜靜被當沙包打」對此，民進黨立委劉世芳31日表示，非常喜歡雞排妹的成熟大度，以她的戰鬥力到哪個選區都很適合，譬如說她提到金門，若是對上陳玉珍相信也是媒體喜歡的焦點。

對於最後徵召吳沛憶是否代表「賴潘體制」受到挑戰，劉世芳表示，不能這樣說，黨內本來就有不同聲音，這是民進黨日常，黨內在徵召過程是經過選對會、中執會確認，之後就會徵召或是合作，選對會是黨內各派系領導者一起參與，最後決定就會照程序出來，有不同聲音相信黨內主要領導者都會做好溝通。

劉世芳指出，非常喜歡雞排妹的成熟跟大度，她說自己是沙包、安安靜靜被打，以她的戰鬥力到哪個選區都很適合，譬如說她提到金門，若是對上陳玉珍相信也是媒體喜歡的焦點。

民進黨立委鄭運鵬表示，黨團不是提名機關，這部分就尊重中央黨部規劃，個人支持賴清德跨黨派、跨世代、跨領域做法，既然要這樣做，自然要爭取更多光譜以及不同派系意見，之前徵詢階段包含鄭家純等等，願意接受徵詢，都非常感謝，期待選對會繼續往這樣的方向努力。