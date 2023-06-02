　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

78歲奶奶超市搶促銷「擠到骨折」　老人戰力強到「鐵門都變形了」

記者蔡紹堅／綜合報導

廣西一名78歲的奶奶日前參加了一間超市的大促銷活動，沒想到現場人山人海，鐵門一打開，眾人爭先衝入超市，奶奶當場被擠倒，起身之後，感覺胸口非常不舒服，前往醫院檢查，才發現肋骨居然已經骨折。

奶奶的孫子表示，超市當天舉辦了促銷活動，就是雞蛋、豬肉有特價，很多爺爺、奶奶都過去參加了，他78歲的奶奶也跟著去了，「我們也不知道她去了！」

▼老人湧入超市，把鐵門都撞到變形。（圖／翻攝微博）

▲▼78歲奶奶超市搶促銷「擠到骨折」　老人戰力強到「鐵門都變形了」。（圖／翻攝微博）

奶奶的孫子說，超市一開門，老人全都衝了進去，當場把鐵門都撞到變形了，「人太多了，一個推一個，剛剛進去門口就被踩踏了，站起來過了10幾分鐘，感覺胸口肚子越來越痛，受不了，就打電話給我姑姑，馬上去醫院。」

奶奶的孫子指出，診斷出來是肋骨骨折，現在一直打著氧氣在治療，醫藥費已經花了一萬多元（人民幣）。

▼奶奶一進入超市就摔倒，後來起身已經落後。（圖／翻攝微博）

▲▼78歲奶奶超市搶促銷「擠到骨折」　老人戰力強到「鐵門都變形了」。（圖／翻攝微博）

奶奶的孫子還說，他們已經聯繫了超市，對方要走司法程序，「我們認為超市應該幫忙承擔一部份醫藥費，畢竟他搞這個活動也沒有演練、預案，防止踩踏事故的發生。」

網路上也對此事有不少討論，網友指出，「自己要往裡面擠，受傷了還怪別人。」「去搶的全都是老人！」「鐵門都擠變形了，老人戰鬥力強啊。」「貪小便宜的後果。」「門變形了找誰賠？」

▼奶奶住院接受治療。（圖／翻攝微博）

▲▼78歲奶奶超市搶促銷「擠到骨折」　老人戰力強到「鐵門都變形了」。（圖／翻攝微博）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／被爆性騷吃案　蔡沐霖發聲明道歉
林志玲掩面爆哭！　婚禮後「媽媽不認得我了」
LIVE／呂捷談性騷　民進黨醜聞連環爆
快訊／又爆性騷吃案　民進黨2點召開記者會說明
被性騷卻要道歉！　還遭霸凌到昏倒：有驚動到高層
快訊／遭控摟腰摸屁股！　男主角回應了
快訊／嗆女黨工「妳給人家燒到整懶趴火」　蔡沐霖已請辭
快訊／女騎士上台北橋　遭輾車底命危
林飛帆9年前「這段話」被挖！　護航陳為廷襲胸
連千毅住4人房「編號9425」！　近日移監宜蘭
民進黨又爆性騷！　黃捷「氣到發抖」喊話
「攔住大谷翔平」硬訪！　TVBS女記者爆遭天使隊封殺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

78歲奶奶超市搶促銷「擠到骨折」　老人戰力強到「鐵門都變形了」

陸媒：黃仁勳或於6日到訪上海

深圳多地連三天輪流「夜間停電」　民眾熱到擠爆周邊酒店

嗶哩嗶哩持續虧損　CEO：公司目前最關注「讓UP主賺錢」

RCEP對15簽署國全面生效　陸商務部：帶來實在的紅利

黑衣男「1分鐘內連殺2人」母子慘死畫面曝！知情者：都沒聽到呼救

陸貪官假釋期要官媒刪除「懺悔影片」：不刪我百分之百告你

女子海邊拍照突遇「瘋狗浪」瞬間消失　同行者跳海搶救仍不治身亡

剛送女兒上學！父中午接學校電話「孩子去世了」…查看監視器氣炸

見新加坡防長談及「台灣問題」　李尚福重申：絕不承諾放棄使用武力

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

不滿鄰居設佛堂！博士貼符咒　開5燈狂閃24hrs：驅鳥求平安

李佳穎被求婚「男友菸盒拿出戒指」　沒問關鍵問題...她爆哭喊：我願意！

女坐陌生男旁邊綁鞋帶　被誤認偷吃結局神展開

78歲奶奶超市搶促銷「擠到骨折」　老人戰力強到「鐵門都變形了」

陸媒：黃仁勳或於6日到訪上海

深圳多地連三天輪流「夜間停電」　民眾熱到擠爆周邊酒店

嗶哩嗶哩持續虧損　CEO：公司目前最關注「讓UP主賺錢」

RCEP對15簽署國全面生效　陸商務部：帶來實在的紅利

黑衣男「1分鐘內連殺2人」母子慘死畫面曝！知情者：都沒聽到呼救

陸貪官假釋期要官媒刪除「懺悔影片」：不刪我百分之百告你

女子海邊拍照突遇「瘋狗浪」瞬間消失　同行者跳海搶救仍不治身亡

剛送女兒上學！父中午接學校電話「孩子去世了」…查看監視器氣炸

見新加坡防長談及「台灣問題」　李尚福重申：絕不承諾放棄使用武力

囚犯鬼祟摸口袋　下秒突「掏刀狠插」英獄警脖子！嗆：就是想殺他

快訊／被爆性騷吃案　蔡沐霖發聲明致歉：相關懲處全盤接受

瑪娃挾暴雨逼近日本！土石流、河水氾濫警報齊發　4萬人收避難指令

楊丞琳台北慶生「雙手摟住李榮浩」恩愛全被拍！隔天驚見一幕傻眼了

PS獨佔再-1！《拉捷特與克拉克》7／26登陸PC　支援48:9寬螢幕

41公斤宋智雅一天吃2餐：從不嘴饞！　「凌晨4點進食」網傻眼

陳致遠突大血崩「送醫檢查結果出爐」！　心疼林秀琴：不能連我也倒下

熱火2罰史上最少！3主力23投2中　巴特勒曝G1最大問題　

林志玲掩面爆哭！　台南婚禮後「媽媽病情迅速惡化」：她不認得我了

民進黨最後一根稻草是性騷還是吃案？　賴危機處理待加強

大陸熱門新聞

剛送女兒上學！父中午接學校電話：孩子去世了

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺頂死在牆上

接女友下班遭計程車撞上！學生情侶1死1命危

5塊餅4兄弟分怎整除？學童答案超心疼

黑衣男1分鐘內連殺2人　母子慘死畫面曝

妹子16秒換6張臉　網友驚：只有馬甲線是真的

童心童趣　滬台親子攜手慶六一

女子海邊拍照突遇「瘋狗浪」瞬間消失 同行者跳海搶救仍不治身亡

局長浴血激戰女業務！　正宮群發海量無碼肉照　

兩岸同婚修法為何沒進度？

她摔倒包包打翻！「大量保險套」撒滿地超尷尬

陸貪官假釋期要官媒刪除「懺悔影片」：不刪我百分之百告你

見新加坡防長談及「台灣問題」 李尚福重申：絕不承諾放棄使用武力

陸記者採訪遭痛毆　施暴者竟「全是警察」

更多熱門

相關新聞

6月車市促銷一次看

6月車市促銷一次看

進入6月購車旺季，車廠也加碼購車優惠，除了有機會出國看F1賽車，買新車還有Dyson吹風機、55吋電視及空氣清淨機等好禮。機車方面也不遑多讓，甚至是歐系重機KTM也祭出限時優惠，包括RC390、390 Duke都有全額貸優惠、團購5輛還有總價折扣等，想買車的把握機會。

這鮮乳盒「不是白色」！他逛超市一看驚呆

這鮮乳盒「不是白色」！他逛超市一看驚呆

打折時段口訣曝！「有這間」一票驚：不曉得

打折時段口訣曝！「有這間」一票驚：不曉得

畢業季「人選之人」必備特賣

畢業季「人選之人」必備特賣

台灣虎航冬季機票超殺！飛日單程1599元起　「5／22起開搶」

台灣虎航冬季機票超殺！飛日單程1599元起　「5／22起開搶」

關鍵字：

超市促銷骨折

讀者迴響

熱門新聞

剛送女兒上學！父中午接學校電話：孩子去世了

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

酒醉女露營區醒來「內褲卡臀部」下面傳痛感怒告

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

抗癌網紅「裝病3年」　老公發聲：真的變智障

抗癌網紅認了裝病「欺騙所有人3年」：我罪該萬死

抗性澱粉助攻「名嘴減重20公斤」　專家最推薦這3類

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

5億高中生墜樓前　配偶哥哥請假到案發現場

最悲傷菜餚！「母生前最後料理」她邊哭邊吃

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

6月「5大補貼」可申請！個人最高15萬　企業上限500萬

男友爸媽請吃飯「卻要她付錢」　吃完更傻眼！

澳豐基金違法吸金！　我國破萬人、13家上市櫃踩雷　

下班趕快買！威力彩飆2.1億　「3生肖」財運旺爆

更多

最夯影音

更多
連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！
請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面