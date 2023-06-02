78歲奶奶超市搶促銷「擠到骨折」　老人戰力強到「鐵門都變形了」

記者蔡紹堅／綜合報導

廣西一名78歲的奶奶日前參加了一間超市的大促銷活動，沒想到現場人山人海，鐵門一打開，眾人爭先衝入超市，奶奶當場被擠倒，起身之後，感覺胸口非常不舒服，前往醫院檢查，才發現肋骨居然已經骨折。

奶奶的孫子表示，超市當天舉辦了促銷活動，就是雞蛋、豬肉有特價，很多爺爺、奶奶都過去參加了，他78歲的奶奶也跟著去了，「我們也不知道她去了！」

▼老人湧入超市，把鐵門都撞到變形。（圖／翻攝微博）



奶奶的孫子說，超市一開門，老人全都衝了進去，當場把鐵門都撞到變形了，「人太多了，一個推一個，剛剛進去門口就被踩踏了，站起來過了10幾分鐘，感覺胸口肚子越來越痛，受不了，就打電話給我姑姑，馬上去醫院。」

奶奶的孫子指出，診斷出來是肋骨骨折，現在一直打著氧氣在治療，醫藥費已經花了一萬多元（人民幣）。

▼奶奶一進入超市就摔倒，後來起身已經落後。（圖／翻攝微博）



奶奶的孫子還說，他們已經聯繫了超市，對方要走司法程序，「我們認為超市應該幫忙承擔一部份醫藥費，畢竟他搞這個活動也沒有演練、預案，防止踩踏事故的發生。」

網路上也對此事有不少討論，網友指出，「自己要往裡面擠，受傷了還怪別人。」「去搶的全都是老人！」「鐵門都擠變形了，老人戰鬥力強啊。」「貪小便宜的後果。」「門變形了找誰賠？」

▼奶奶住院接受治療。（圖／翻攝微博）