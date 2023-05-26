畢業季「人選之人」必備特賣　電腦平板、彩妝大熱銷

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畢業季「人選之人」必備特賣　東森購物網電腦平板、彩妝大熱銷

▲▼東森購物網畢業季特賣，電腦平板、彩妝大熱銷。（圖／東森購物提供）

▲畢業季到來，東森購物網即日起推出新鮮人求職「人選之人」推薦商品限時降價優惠，包括：筆記型電腦、手機和平板等，消費滿額最高再折千元。(圖／東森購物網提供，下同)

消費中心／台北報導

隨著6月的腳步逼近，畢業季即將拉開帷幕，一大批畢業生即將邁入人生新的階段，展開職場生涯。然而，第一個挑戰就是如何在求職面試中脫穎而出？為幫助預算有限的畢業生解決這個難題，東森購物網推出了畢業季特惠檔期，提供求職面試所需的穿搭、書籍、3C等商品優惠折扣，讓新鮮人以最實惠的價格，打造年輕又專業的職場形象。預計這一系列的特惠活動將帶動相關商品銷量再成長約3成。

在建立良好的面試形象方面，畢業生必然需要添購合宜得體的服飾和彩妝產品。東森購物網表示，自5月下旬以來，彩妝商品的銷售量已成長了5成。此外，文創設計小物、飾品配件和客製化商品也是應屆畢業生們最受歡迎的禮品選擇，畢業生們還會購買面試服裝和求職相關書籍等商品，這些購買行為也推動了相關商品銷售的增長。

為了迎接即將到來的畢業季，東森購物網特別推出畢業季推薦禮品，其中包括新鮮人求職必備的3C商品。東森購物網即日起推出求職季「人選之人」推薦商品，包括筆記型電腦、手機和平板等，並提供限時降價優惠。此外，消費滿額還可享受最高千元的回饋折扣。在平板電腦方面，推薦的是三星 Galaxy Tab A8 X200 10.5吋平板電腦，原價6990元，特價5750元。而在筆記型電腦方面，推薦的是ASUS VivoBook S15而在筆記型電腦方面，推薦的是ASUS VivoBook S15 15吋輕薄筆記型電腦，搭載512G硬碟和Windows 11作業系統，原價31900元，特價27888元。

▲▼東森購物網畢業季特賣，電腦平板、彩妝大熱銷。（圖／東森購物提供）

▲▼迎接6月畢業季，東森購物網舉辦【可口可樂，畢業快樂】的投稿活動，從即日起持續至5月31日。歡迎畢業生們通過影片或照片記錄下與好友一起度過的難忘時光，參與投票還有機會抽中一年份的可口可樂飲料大禮包。

▲▼東森購物網畢業季特賣，電腦平板、彩妝大熱銷。（圖／東森購物提供）

同時在這個特殊時刻，東森購物網特別舉辦【可口可樂，畢業快樂】投稿活動，從即日起到5月31日止，歡迎畢業生們可以通過影片或照片紀錄下他們與好友一起度過的難忘時光。這個活動鼓勵畢業生們使用影片或照片來記錄與好友一同度過的歡樂時光，並將可口可樂相關商品融入其中，除了報名參賽的同學有機會獲得大獎，活動期間只要參與票選或是不限金額下單購買登記，就有機會抽中一年份的可口可樂飲料大禮包。此外，掃描指定品項瓶蓋內的QRcode，即可參加東森購物ETMall專屬活動，滿額登記抽限量版可口可樂迷你罐涼感毛巾等禮品。

畢業季是每年學生們的重要里程碑，所謂「工欲善其事，必先利其器」，東森購物網的畢業季檔期活動將持續到6月底，畢業生或是父母親友想送禮，可趁機入手好的3C產品，才能幫助新鮮人事半功倍，在激烈的職場出人頭地。

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