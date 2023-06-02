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深圳多地連三天輪流「夜間停電」　民眾熱到擠爆周邊酒店

▲深圳部分地區近三日實施夜間停電措施，民眾熱到上網吐槽。（圖／翻攝微博）

▲深圳部分地區近三日實施夜間停電措施，民眾熱到上網吐槽。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

深圳寶安區、龍華區、光明區、龍崗區等地自5月30日起，在夜晚輪流實施停電措施，在攝氏37度高溫的影響下，部分居民崩潰上網吐槽，也有民眾反映，整個小區的人都跑到外面住，周邊酒店爆滿。深圳供電局曾回覆稱，局部片區出現零散停電現象是受高溫影響，用電負荷激增導致，此次零散停電涉1748戶。

▲深圳部分地區近三日實施夜間停電措施，民眾熱到上網吐槽。（圖／翻攝微博）

《每日經濟新聞》報導，深圳供電局5月30日發布消息稱，5月以來，隨著氣溫升高及深圳市經濟發展持續穩健向好，深圳電網用電負荷、用電量持續快速攀升。截至5月30日17時08分，深圳電網用電負荷創今年新高，達到2054萬千瓦，同比增長17.7%，為歷史上首次在5月份超過2000萬千瓦，較2022年用電負荷破2000萬千瓦大關提前45天。

受到夜間停電影響，部分民眾自5月30日起紛紛在微博上發文稱，所住區域突然停電，高溫讓人無法入睡，「龍華停電了，半夜打車來龍崗，不知道現在情況怎麼樣，今天要不要回去」；「咬一下看自己熟了沒有」。

據了解，此次停電涉及寶安區、龍華區、光明區、龍崗區的部分區域，時間集中在晚上10時後，也有部分民眾反映，5月30日至5月31日凌晨不止停電一次，「停了四次，我都不知道怎麼睡著的。」

▲深圳部分地區近三日實施夜間停電措施，民眾熱到上網吐槽。（圖／翻攝微博）

對於近期出現的停電情況，深圳供電局表示，受高溫影響，30日、31日全市用電負荷激增，連續兩天突破兩千萬千瓦大關，「隨著負荷激增，深圳局部片區出現零散停電現象，主要分布在寶安、龍崗、光明、龍華四個區城中村的部分區域，停電範圍影響個別樓棟用戶，涉及客戶數1748戶，佔全市用電客戶的萬分之四點七。」

深圳供電局強調，由於歷史原因，城中村配電網多由村裡自行建設，自有產權設備較多且長期缺乏合規的檢修維護，供電安全隱患較多，容易引發電網設備跳閘，形成設備供電能力不足、安全隱患突出等老大難問題。

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