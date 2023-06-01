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大陸 大陸焦點 特派現場

人均不到2千！妹子捧場好友餐廳「結帳噴3萬↑」看明細悶爆：超盤

▲▼女子去朋友飯店捧場，卻被提前幫點7472元餐。（圖／翻攝自白鹿視頻）

▲她捧場朋友新餐廳，結帳3.2萬氣炸。（圖／翻攝自白鹿視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東深圳一名女子近日發文控訴，一認識2年多的朋友最近開了新餐廳，自己去捧場，沒想到結帳時居然要7472元人民幣（約新台幣32551元）。她表示，該餐廳在網路上顯示人均才420元（約新台幣1829元）。網友看後替她打抱不平稱，「這不是把朋友當盤子？」

據《白鹿視頻》報導，近日，廣東深圳一女子去朋友開的餐廳捧場，對方卻提前幫她點了7472元的菜，引起廣泛關注。

當事人陳姓女子表示，自己和餐廳老闆認識兩年多了，「我們當天幾個女孩子想找個地方吃飯，就說去捧個場」。

去朋友的餐廳之前，陳女提前詢問了店裡的收費情況，對方表示不貴，「在網上看了一下，他們人均420元。」陳女說，沒想到的是，自己到店後，朋友已經幫她點好了菜。

▲▼女子去朋友飯店捧場，卻被提前幫點7472元餐。（圖／翻攝自白鹿視頻）

「我想著點了就點了唄，幾百元（人民幣，下同）的菜，更何況他也知道什麼菜好吃」，陳女表示，上菜後，自己發現大部分菜都是家常菜，只有響螺和海參稍微值點錢，但也不是很貴。

更令陳女意外的是，她去買單時，卻發現需要支付7472元，「我覺得很誇張，小票上還備註了一個700.8元的服務費。」陳女稱，吃飯時還得自己動手倒酒，覺得這個朋友很坑，「我去照顧他的生意，他卻把我當羊宰。」

於是，陳女發帖曝光了此事。她表示，朋友在看到帖子後，找自己協商並退了3000元。

對此，網友們紛紛表示，「把朋友當韭菜割？」、「太過分了！」、「絕了，這以後哪個朋友還敢去啊！」。

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