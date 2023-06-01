颱風瑪娃遠颺全台升溫　高雄36°C發「橙色燈號」2地區黃色燈號

▲瑪娃颱風遠離後各地降雨趨緩，全台開始升溫。（圖／氣象局）



生活中心／台北報導



中央氣象局預測，2日北部地區為短暫陣雨後多雲，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。今晚至明晨南部沿海空曠地區及恆春半島、基隆北海岸、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風，另外基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生。



氣象局指出，2日颱風遠離，水氣減少，北部地區為短暫陣雨後多雲，花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，但午後應留意中南部山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面普遍較為溫暖，預測北部及東半部高溫31至33度，中南部地區可達35度以上，尤其南高屏近山區的平地或河谷易有36度以上高溫發生的機率，請注意防曬並多部充水分，至於低溫約24到26度。

▲氣象局提醒，高雄處於高溫橙色燈號。（圖／氣象局）



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高溫部分，氣象局1日晚間發布高溫資訊，高雄市呈現橙色燈號，台南、屏東為黃色燈號。氣象局指出，高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，盡量避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。另外，室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

氣象局表示，今晚至明晨南部沿海空曠地區及恆春半島、基隆北海岸、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖可能有長浪發生，浪高約2至4米，海上航行及作業船隻請特別留意安全。



此外，氣象局指出，今年第2號輕度颱風瑪娃，下午2時的中心位置在台北東方約480公里之海面上，向東北轉東北東逐漸加速遠離，入夜後對台灣天氣的影響將逐漸減小。