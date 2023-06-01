瑪娃強襲！關島一周後仍「缺水斷電沒網路」　24小時搶修中

▲瑪娃颱風侵襲關島，造成嚴重災情。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

關島5月24日遭瑪娃颱風侵襲，到了一周後的5月31日，大部分地區卻還沒有恢復電力、供水及網路服務，居民對政府遲緩的危機處理態度，感到越來越沮喪。

《衛報》引述關島電力局官員說法報導，截至當地時間5月31日，僅28%客戶恢復供電，已部署工作人員24小時輪班，整理與修復颱風破壞的線路。關島水務局總經理博爾達洛（Miguel Bordallo）宣稱，他無法保證很快就能完全恢復供水，「在風暴期間和風暴之後，我們的水庫已經枯竭，恢復水位需要時間」。

▲關島在瑪娃侵襲一周後，大部分基礎服務仍未恢復。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



關島總督格雷羅（Lou Leon Guerrero）預計，80%至85%的水電供應恢復工作能在4到6周內完成，「我們不能說100%，因為可能會有無法達成（目標）的地方。我們不想要提高期待。」

關島議會副議長穆緹娜（Tina Rose Muna Barnes）與參議員奧斯汀（Joe San Austin）致信關島銀行家協會時寫道，「這些問題混合在一起，創造了混亂的完美風暴。」

目前尚不清楚網路服務恢復情況，但大多數店家依然不能上網，無法處理信用卡及簽帳卡，因此只能現金交易。但是，由於ATM停止運作，許多銀行也關閉了，即使簡單的民生用品購物也有困難。關島三大電信商之一的多科摩太平洋（Docomo Pacific）表示，該公司大部分基地台未受重大破壞，但由於全島性斷電，恢復工作受阻。

居民萊利（Gina T Reilly）必須重新安排家務，只在必要時刻使用發電機，節省燃料，「我根據我需要做的事情打開它或關閉它。它在一天之中大部分時間都是關著的，除了煮飯或加熱剩菜的時候。我們還清理了冰箱，這樣就不用擔心食物腐敗了。」

一些居民拿出容器盛裝雨水，恢復供水的住戶也打開家門，與親友分享水源。幸好，貨船到港及時帶來一些食物和飲水。