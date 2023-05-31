香港第一名網紅Vivi來台直播開賣自然美　東森嚴選大熱銷

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東森網紅直播邀香港第一名網紅Vivi來台開賣自然美　東森嚴選大熱銷

記者許權毅／台中報導

有香港直播帶貨女王之稱的陳沈沂（Vivi）與全球跨境電商第一品牌草莓網合作，30日特別飛抵台中，在東森集團斥資10億打造的東森麗格薈，體驗了Regal Club&Spa，更現場直播開賣東森自然美系列美妝商品，僅開播2小時，線上累計破萬觀看人次，創下營收200萬元佳績！

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲香港直播帶貨女王Vivi30日在台中東森麗格薈體驗Regal Club&Spa，現場直播帶貨東森自然美系列商品，東森嚴選商品受到香港網友熱烈歡迎。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲▼香港草莓網總經理Jenny伍珮瑩和直播主vivi到台中自然美直播。（圖／東森自然美提供）

▼香港草莓網總經理Jenny伍珮瑩(上圖左)與東森自然美副總蔡濰安(下圖左)都親自上陣與Vivi一同直播。(上圖／東森自然美提供)

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

陳沈沂在直播上被鐵粉們稱為Vivi，身兼多職，現是Mixx Collection創辦人。接受《ETtoday新聞雲》專訪提及他自2018年起經營直播，5年來站穩「香港直播帶貨女王」地位。陳沈沂透露，直播風格是以親民、直率路線，每次直播都希望帶給每位粉絲正面生活能量、生活上的新鮮感，以及「媽媽當自強」的信念。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

Vivi在美容、時尚潮流及生活百貨的領域中長期默默耕耘，不斷吸收營運經驗，在這5年中，每月營業額更已超越100萬港元（近400萬台幣）。Vivi也笑說，除了有好的經驗、經營模式，也有曾有慘痛經驗，某次在過節時嘗試炸年糕，不料身上多處燙傷、流血，還是鎮定收尾，展現對直播的負責與專業。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

對於直播，Vivi認為初衷是替同為香港的年輕女性、輕熟女、媽媽們「找尋需要的產品」，但Vivi強調，帶貨不是單純賣產品、賣產品，而是分享生活的型態，把自己認為很好的體驗、幸福感傳遞出去。此外，Vivi把「直播主+品牌代表+明星藝人」結合，成功打造新鮮感，過去合作過300多個品牌、30多位香港藝人，就是最好的口碑。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

為何能有這麼多鐵粉？互動就是關鍵！Vivi透露，自己開直播前5分鐘都會一一念出粉絲名字，增加認同感，也會在直播時點名熟識的鐵粉，增加互動，而粉絲們的意見也蒐集起來，甚至在當下就請助手協助處理，可見團隊用心。更有趣的是，Vivi的招牌笑聲、粵語口頭禪「這個真係無得輸」也早已讓粉絲們被洗腦，成為亮點之一。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲Vivi與先生Dennis一同受訪，提及直播事業擁有一番心得。

Vivi的先生何智禮（Dennis）曾是21年銀行家，看見太太擁有獨道眼光，能夠抓住「爆款」商品，但是在管理層就顯得鬆散，毅然決然辭去工作，從旁輔佐，也讓團隊補足最後一塊拼圖。Dennis曾引用金句跟Vivi說：「就是要做一頭站在風口上的豬，風口（大方向）站對了，豬也可以飛起來！」這句話點醒Vivi，努力實踐後，讓他們一舉登上香港直播頂點，夫妻共創好成績。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲Vivi體驗Regal Club&Spa，接受專業儀器的肌膚檢測。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

Vivi 30日在東森集團麗格薈體驗Regal Club&Spa，讚嘆東森產品的用心，服務更是貴婦般頂級。選擇與東森集團、東森自然美、全球跨境電商第一品牌草莓網合作，Vivi點出關鍵，他認為，香港市場相對小，加上自己的粉絲還來自中國大陸、新加坡、馬來西亞以及台灣，需要與世界級的公司接軌，而東森集團是上市公司，加上東森自然美、草莓網擁有大型平台與資源，「三強鼎立」之下，也與自身的性質相同，東森便是最好的選擇。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

30日Vivi也在東森麗格薈開直播，只見Vivi團隊相當熟稔，對於產品介紹更是仔細、逐一試用，直播間吸引破萬粉絲觀看，短短2小時內便創下營收200萬元的佳績。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲Vivi團隊相當專業，隨時監看直播狀況，並且做出調整。

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