少女約會吃滷味突沉睡不醒　男友車震偷拍「連結照」結局慘了

記者黃翊婷／台北報導

楊姓男子2015年11月間透過交友軟體結識少女A，兩人聊過之後成為情侶，2016年10月29日深夜相約見面，A女在車上吃完滷味突然很想睡覺並陷入沉睡，他竟偷偷在車上發生性行為還拍下性愛照片，結果害慘自己，日前被台北地院法官依乘機性交罪判處有期徒刑2年，緩刑4年。

▲楊男見女友在車上睡著，竟不顧對方意願發生性行為。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中提到，楊男2015年11月間透過交友軟體聊天結識A女，雙方在2016年6月間開始交往，同年10月29日深夜11時許兩人相約見面，還買了滷味一起吃，沒想到A女吃完滷味之後突然很想睡覺，便在車子的副駕駛座熟睡。

楊男見A女沉睡不醒，竟直接在車上發生性行為，等到A女返家之後，再將偷拍的性愛照片傳給對方。A女這才驚覺遭到男友侵犯，氣得報警並提告。

楊男到案之後對於上述行為皆坦承不諱。台北地院法官認為，事發之時A女年僅14歲，楊男明知女方仍未成年，竟趁著女方沉睡不醒時伸出狼爪，考量到他犯後已坦承犯行，也與A女達成和解，過去沒有任何犯罪前科，素行尚佳，最終依乘機性交罪判處2年有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間應付保護管束，並接受9個小時的法治教育課程，全案仍可上訴。

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