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社會 社會焦點 保障人權

撿到悠遊卡一刷「剩-9元」　他少1動作反賠2000元

記者黃翊婷／台北報導

黃姓男子2022年8月21日在台北捷運忠孝新生站月台撿到羅姓女子的悠遊卡，但持卡出站後發現餘額只剩下「-9元」，於是改用自己的票卡感應再次進站，沒有將撿到的悠遊卡交給站務人員，後來進出站紀錄露了餡，他也因此挨告，被台北地院法官依侵占遺失物罪判處罰金2000元，得易服勞役2日。

悠遊卡。（圖／記者周亭瑋攝）

▲黃男撿到羅女的悠遊卡。（示意圖／記者周亭瑋攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，62歲的黃男2022年8月21日下午2點12分在捷運忠孝新生站月台撿到羅女的悠遊卡，大約1分鐘之後，他拿著羅女的悠遊卡出站，並使用機台查詢餘額，發現卡片裡面只剩下「-9元」，於是改用自己的悠遊卡感應再次進站，但他並未將撿到的悠遊卡交給站務人員，隨即離去。

事後羅女發現遺失的悠遊卡有刷卡出站的紀錄，於是報警處理，警方很快便循線查獲黃男。此外，檢警進一步調查才發現，黃男在2017年、2021年間都曾因為侵占案件挨告，一次獲得不起訴處分，另一次則被台北地院判處5000元罰金確定。

如今黃男又被指控涉犯侵占遺失物罪，對於上述行為，他到案後皆坦承不諱。台北地院法官考量到黃男的犯後態度、犯罪動機、手段、所生危害、生活狀況、智識程度、前科素行等因素，加上他事後已與羅女達成和解並完成賠償，最終依侵占遺失物罪判處罰金2000元，得易服勞役2日，全案仍可上訴。

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