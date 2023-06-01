懷疑丈夫外遇女同事　正宮放錄音筆「2關鍵」反賠2萬

記者黃翊婷／綜合報導

徐姓女子懷疑黃姓丈夫外遇陳姓女同事，2019年11月間在汽車的副駕駛座下方擺放錄音筆，成功錄到2段丈夫接送陳女的錄音，沒想到卻害自己吃上官司。台北地院法官認為，徐女聲稱錄音筆是不小心掉在車上的，但2次都剛好有按下錄音鍵，且錄音內容十分「精準」，最終不採信她的說詞，並依竊錄非公開活動罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元。

▲徐女使用錄音筆想獲得丈夫外遇的證據，結果卻害到自己。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

判決書中提到，徐女無意間得知丈夫（現已離婚）和陳女疑似發生婚外情，於是在2019年11月15日、19日這2天，將錄音筆放在汽車的副駕駛座下方，並開啟錄音模式，果然錄到陳女「搭便車」的過程，還錄到2人談論周末行程、公司內部事務等對話，後來她將錄音檔轉存到家中電腦，直到2020年2月24日相約調解妨害家庭一事，才將錄音的事情告知陳女。

徐女強調，她沒有任何竊錄的意思，那部汽車本來就是她的，錄音筆則是買來搭配上韓文課使用，平時用來錄製上課內容，也會把錄音檔備份在家中電腦，她是不小心將錄音筆掉在車上，後來才找回來。

陳女則證稱，2020年2月徐女請黃男通知她要談侵害配偶權的事情，當日對方才說出有在車上放錄音筆，「那天事後我問黃男是什麼檔案，黃男跟我說，他之前有在電腦看到檔案，可以傳給我，所以是她先要約談我，我才知道這件事情。」

黃男也表示，他是在2019年11、12月間發現錄音檔，因為想要釐清為什麼會有錄音檔，所以先跟妻子確認，大約1個半月之後才向陳女提起這件事情。

台北地院法官認為，徐女自稱錄音筆是買來上課使用、不小心掉在車上，但她在接受偵訊時，對於究竟撿回幾次錄音筆、何時充電、何時發現錄音內容、存檔日期等皆不斷改變供詞；此外，一般錄音筆都有錄音的開關按鍵，若要錄音，必須刻意按下開始鍵，她2次將錄音筆「遺落」在車上，且2次都有按下錄音鍵，實在令人難以相信是不小心的行為。

法官接著指出，再退一步而言，假設真的是不小心遺落的，那應該也會錄到車內無人時、黃男獨自駕車等情形，可是徐女電腦中的錄音檔只有黃、陳兩人的對話，而無其他錄音內容，可見她的竊錄行為都是故意的，最終不採信她的說詞，並依竊錄非公開活動罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。