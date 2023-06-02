人妻外遇3年「每月摩鐵啪2次」　分手遭小王公審還要賠夫20萬

記者黃翊婷／綜合報導

新竹人夫阿興（化名）抓包簡姓妻子外遇張姓男子，兩人從2018年4月交往至2021年2月，每個月固定會在住家附近的摩鐵發生性行為2、3次，後來因為妻子提分手，張男不滿頻頻騷擾、發文公審，妻子才坦承此事，他也氣到決定提告求償30萬元。新竹地院法官審理後，判簡女應賠償丈夫20萬元，全案仍可上訴。

▲簡女在交往期間，每個月都會和張男相約到摩鐵開房間。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

阿興在判決書中主張，和妻子婚後育有一名小孩，原本家庭生活幸福美滿，2018年間妻子透過網路結識張男，竟在對方的追求下發展出婚外情，並從2018年4月交往至2021年2月，還會趁著他每周五及國定假日帶孩子返回老家的空檔，以每個月2、3次的頻率約張男到住家附近的摩鐵發生性行為。

阿興接著說，後來因為妻子提出分手，張男不甘心便將臉書大頭照換成兩人的親密照片，還在臉書發文張貼各種私密照片，並不斷騷擾妻子的家人，妻子這才坦承外遇，而他戴了3年綠帽，也決定對此提告求償30萬元。

雖然簡女經過法院合法通知並未出庭，但她在前案審理中曾證稱，確實有在2018年4月間與張男交往且發生性行為，頻率為每個月2、3次，最後1次是在2021年2月過年前，地點都是在住家附近的摩鐵。

新竹地院法官認為，簡女在婚姻關係存續期間多次與張男發生性行為，足以危害阿興的配偶權、動搖婚姻及家庭的和諧關係，考量到阿興擁有5筆不動產、財產總額為110萬餘元，簡女有2筆不動產、財產總額為65萬餘元，最終判她應賠償丈夫20萬元較為適當，全案仍可上訴。