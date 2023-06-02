5億高中生墜樓前夕　配偶夏男哥哥遭爆「請假到案發現場」

記者崔子柔／綜合報導

台中5億賴姓高中生命案引全台關注，賴男和配偶夏男案發前一起搭乘電梯的最後身影近日曝光，全案仍有許多疑點待釐清。有知情人士爆料，夏男的哥哥在案發前一天（5/3）向公司請假，他當天帶著女友到案發現場，到晚間12時才離開。

夏男和父親擔任賴家的地政士，夏父曾說「2個兒子誰先結婚就先得房產」，其中指的房產是賴男墜樓之處。

▲台中5億高中生墜樓前一刻與夏姓嫌疑人共乘電梯。（圖／民眾提供）



賴父生前陸續將名下房產過戶給兒子，賴母則稱兒子才因單戀女同學尋求幫助，不會同婚，認為夏男深知兒子身價不菲，才會謀財害命，不過案情仍待進一步查明。

法醫高大成到現場查看後，認為賴男若非自殺，恐怕有共犯。根據《自由時報》報導，有知情人士向高大成爆料，夏男的哥哥在案發前一天向公司請假。據了解，夏男哥哥的工作與夏父不相關，他事發前一天請假後帶女友前往案發現場10樓，待到晚間12時離開，隔天就未再前往。

▲高大成重返現場，發現陳屍地草已枯萎。（圖／記者許權毅攝）



目前全案由台中地檢偵辦，不過高大成在家屬委託下，前往案發現場和殯儀館相驗，提出不少疑點，陸續也有知情人士向高大成提供線索。台中地檢則稱，對於家屬、相關人員在訴訟程序外的言論、作為，只能給予尊重，無法多作評論。