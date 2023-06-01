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5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

▲▼台中5億高中生墜樓前一刻與夏姓嫌疑人共乘電梯。（圖／民眾提供）

▲台中5億高中生墜樓前一刻與夏姓嫌疑人共乘電梯。（圖／民眾提供）

記者葉國吏／綜合報導　

台中5億高中生之死真相持續追查，檢警持續追查高中生跟配偶最後獨處62分鐘內發生什麼事情。有週刊報導，夏男曾詭異的「從容的走樓梯下10樓」引起討論。對此夏男不坐電梯走樓梯的原因也被曝光。

根據鏡週刊報導，5月4日案發當天，夏男曾二度進出該大樓，上午8時45分，電梯監視器拍下夏與賴生的身影，夏穿藍色短袖上衣、黑色長褲、休閒鞋，右手提了1個黑色提袋；賴則戴黑框眼鏡，身穿黑色短袖上衣、短褲，腳穿拖鞋，2人表情嚴肅，幾乎沒有交談，不如外界傳聞的「有說有笑」。

詭異的是，當賴、夏2人下樓時，竟沒搭電梯，而是改走樓梯，本刊調查，2人當天上午9點50分結婚登記後，上午10時6分回到大樓，直接搭電梯上10樓，上午11時8分、回到大樓後62分鐘，賴墜樓身亡。

▲賴生遺體周圍，沒有噴濺血跡。（圖／民眾提供）

警消獲報趕抵現場，鑑識人員採證之際，有目擊者透過大樓監視畫面，看見夏男慢慢從10樓走樓梯下樓，表情鎮定。目擊者表示：「當時沒停電，夏卻在賴生墜樓後緩緩走樓梯下樓，實在不符常理，感覺好像是在躲什麼。」

對此根據自由時報報導，其實賴生跟夏男在事發當天上午就先到墜樓地點，一起坐電梯到十樓拿物品，接著一起走樓梯下樓。對此夏男表示，因當時正忙著聯繫工作事宜，唯恐搭電梯會斷訊而改走樓梯。

 

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