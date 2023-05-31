5億高中生死因「相驗項目繁多」遲未出爐　兩大疑點家屬認同

▲賴生生前墜樓前一刻與夏男共乘電梯。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市5億高中生命案，今（31日）週刊提出數項疑點，欲拼湊案情全貌，賴母委任律師許哲維受訪表示，其中有2大疑點被害家屬相當認同，包括賴生墜樓遺體旁未有血跡噴濺，與以往墜樓案例不符；以及夏男在案發第一時間態度異常冷靜，種種跡象都顯示夏男與賴生的死脫不了干係，盼檢警查明真相。

此外，從本月4日案發至今，賴生的解剖相驗報告仍未出爐，據了解，係因「相驗項目繁多」，法醫研究所須逐項檢驗，才時至今日都未出爐。

對此，許哲維透露，家屬向檢方申請了「毒物反應」、「全身有無骨折」、「顱內有無出血」、「臟器有無出血」等檢查項目，雖到現在相驗結果都還沒出來，但若因時間較長、檢查更仔細，能讓案情越趨明朗，家屬也都還能接受，很感謝承辦的檢察官與法醫。

至於有週刊提出的疑點，許哲維說，對於報導提及的相關疑點，被害家屬都非常贊同，尤其是疑點裡提到的兩個部分，家屬都覺得很可疑。

▲賴生遺體周圍，沒有噴濺血跡。（圖／民眾提供）

第一個，賴生墜樓時，遺體周圍沒有任何血跡的噴濺，也沒有大量出血，這與以往墜樓的案例狀況明顯不符；第二個，夏男在案發第一時間沒有承認賴生是其配偶，據現場目擊證人表示，包括大樓警衛以及救護的119人員，都指出夏男沒有在第一時間表達任何話語，僅是雙手插胸、冷冷的站在一旁觀看，直到警方獲報到場，才向警方說「那一個是我朋友」。

許哲維表示，針對報導中的其他疑點，如案發前賴、夏2人下樓時不搭電梯，改以徒步從10樓走到1樓，案發後夏又徒步從10樓走下1樓；賴生遺體完整、不像從高空墜樓等等，後續都會向檢察官申請調查。