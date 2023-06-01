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兩岸同婚修法為何沒進度？　陸委會：現階段不適合提出修法

▲▼同性戀,同志,同婚。（圖／翻攝自Pexels）

▲陸委會曾經承諾修法，為兩岸同婚創造更多良好條件。（圖／翻攝自Pexels）

記者任以芳／台北報導

兩岸同婚合法化何時能有曙光？陸委會過去承諾將修改《兩岸人民關係條例》，等到後來沒有下文。陸委會發言人詹志宏今（1）日也坦言，現階段真的是不適合提出修法，但願意協助個案在入境上提供便利措施。

《兩岸人民關係條例》30年沒有修法，民事法條在現在的台灣公序良俗看來已經不合時宜，根據中央社2019年5月23日的報導，陸委會副主委陳明祺曾坦言，研擬兩岸同婚配套雖無時間表，「但確信不會曠日費時。」

另外，陸委會官網留有民國110年12月5日的新聞稿，最後一段內容提到，「有關兩岸同性伴侶之入境事由，面談程序及其他強化管理事項，後續所涉及的相關法令以及行政配套措施，政府各有機關已召開多次會議協商，請國人及社會安心。」

如今2年過去了，為何修法進度遲遲沒有動靜？詹志宏回應，前2周的陸委會記者會，關於兩岸同婚的議題經媒體報導後，有一些相關的團體人士到陸委會來直接溝通。

▲▼ 陸委會發言人詹志宏 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 陸委會發言人詹志宏 。（圖／記者任以芳攝）

詹志宏指出，「我們有跟他們詳細的說明，最近以來我們做的努力以及我們碰到哪些障礙。這麼多年來，政府跟相關團體一起努力，我們才有辦法進到這一步。」

詹志宏表示，「上個禮拜有跟相關的團體和人士表達，現階段真的是不適合提出修法，但陸委會願意再跟相關的機關，現階段在這些個案的入境便利上提供相關措施，我們會努力來協調相關人士的關切。」

詹志宏強調，希望同性伴侶的所有權益，能夠逐步在台灣的法制上逐步推動，而不要因為受到不同意見的人的一些干擾或者反對，受到阻礙或停頓。

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