台美將簽「21世紀貿易倡議」　陸：不得向台獨發出錯誤信號！

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

台美將於1日晚間簽署「21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）的第一份協議。對此，中國大陸外交部發言人毛寧表示，美方應停止任何形式的美台官方往來，不得與台灣商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不得藉經貿名義向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。

毛寧在例行記者會上提到，中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定，「美方有關行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，也違背美方自己作出的僅同台灣保持非官方關係的承諾，中方已經多次就此向美方提出嚴正交涉。」

毛寧強調，美方應當停止任何形式的美台官方往來，不得與台灣商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不得藉經貿名義向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。

毛寧還說，民進黨當局打著經貿合作的幌子，搞倚美謀獨，注定是竹籃打水一場空。

▼美國副貿易代表畢昂奇與行政院政務委員鄧振中宣布啟動台美21世紀貿易倡議。（圖／翻攝自United States Trade Representative推特）