【廣編】隱世之地鋒藏醞釀　吉拉全新吉拉桶藝系列綻放獨特風采

▲吉拉桶藝系列新品發表，DJ丹尼斯演繹威士忌品鑑之旅。

圖、文／尚格酒業提供

蘇格蘭有一座遺世獨立酒廠吉拉JURA，吉拉2020年起成為英國最暢銷的單一麥芽威士忌品牌，上市全新吉拉桶藝系列「吉拉紅酒桶、吉拉蘭姆桶、吉拉冬日」，舉辦《重返吉拉島|吉拉桶藝系列新品發表會》攜手DJ丹尼斯演繹威士忌品鑑之旅，帶領消費者穿越時空至蘇格蘭吉拉酒廠，濃縮22小時的旅程，揭開全新吉拉桶藝系列「吉拉紅酒桶、吉拉蘭姆桶、吉拉冬日」的神秘面紗。

根據國際葡萄酒及烈酒研究所（IWSR）統計，吉拉已經連續兩年（2020、2021）成為英國最暢銷的單一麥芽威士忌。吉拉JURA，位處蘇格蘭最偏遠的角落，島上僅有一條路蜿蜒連接著唯一的釀酒廠和島上的212位居民。雖地勢險峻，但吉拉島民對威士忌的熱情不曾熄滅。吉拉近年在國際烈酒獎項或者銷售成果都屢獲佳績。

「吉優雅」的吉拉紅酒桶採用極選紅酒橡木桶進行熟成，揉合了豐富的莓果香氣與獨特的橡木風味。「吉熱情」的吉拉蘭姆酒桶則結合了濃郁的熱帶水果香氣與綿滑的口感。「吉熱情」的吉拉冬日則選用陳年西班牙雪莉桶進行熟成。吉拉桶藝系列首批每款限量3,600瓶，由尚格酒業獨家代理。

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