最狂畢典！松山高中萬片雪花傾瀉而下　「柳絮紛飛」歡送畢業生

▲松山高中今舉辦柳絮紛飛活動，歡送畢業生。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

又到了驪歌響起的畢業季，台北市松山高中畢典年度盛事「柳絮紛飛」，也是全台知名的十大畢典之一，今（1日）中午在校園中庭登場，在校長陳清誥的帶領下，全校2千多名學生，把考卷、講義、參考書等紙張，摺成成千上萬個象徵祝福的柳絮，從中庭高樓傾瀉而下，畫面相當壯觀，全校師生也在宛如六月飄雪的景色中合唱校歌。

校方表示，明天將舉行畢業典禮，往年傳統會在畢典前一天舉辦「柳絮紛飛」祈福活動，從畢業典禮前一個月開始，全校學生一起將不再使用的課本、講義和考卷等廢紙裁切組合製成三葉柳絮，每一片紛飛撒落的柳絮，都是用心摺起的祝福，有畢業生為自己立下期許、感謝同窗好友的陪伴，還有學弟妹的祝福。

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祈福活動開始前，校長陳清誥化身為哈利波特，家長會長原慧伶化身為紙鶴精靈出場，為活動揭序。陳清誥說，這屆畢業生走過大疫3年，求學過程面臨不同挑戰，總算走過疫情，希望承載祝福的柳絮祝福畢業生在大學甄選放榜，或即將到來的分科測驗都能得到好成績，一路順風、畢業快樂。

今天的柳絮紛飛活動，從高三到高一依照往年慣例，將廢棄的考卷、紙張折成三芒星狀的「柳絮」，活動進行時，先由各個畢業班拋下字條標語，以考卷、講義、參考書等摺成的白色柳絮傾瀉而下，接著其他年級陸續丟出綠色、紫色紅色等祝福柳絮，為學校中庭帶來繽紛色彩，美不勝收。