不一樣的畢典　勞動部雙軌生慶祝畢業即就業

▲蔡朋煬參加雙軌計畫4年來不僅為自己累積就業實力，畢業將獲企業留用，早一般同儕在職場中卡位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，23日在台南禧榕軒大飯店舉辦「雙軌訓練旗艦計畫」畢業暨結訓典禮，共3校81位學子齊聚歡慶畢業，參與該計畫的學生已連續10年就業率達9成以上，近5年學生順利進入職場比例更達到9成7，學生畢業即就業，羨煞不少同儕新鮮人！

23日參與畢業暨結訓典禮的81位學生，來自崑山科大、遠東科大及吳鳳科大等3校5科系，合作企業包括富強鑫、可成科技、洲晟實業、耐斯企業、天珩機械等16家廠商。

雲嘉南分署長劉邦棟說，雙軌的學子邊讀書邊至企業受訓雖然休息時間較少，但辛苦播種歡笑收割，4年下來所具備的職場歷練，比一般大專生更有競爭力，且透過計畫訓練，也讓他們在工作崗位能立刻上手，與業界接軌「零時差」。

劉邦棟強調，雙軌計畫不僅勞動部補助一半學費，工作崗位訓練時也有津貼補助，近年來雲嘉南區雙軌生的超高就業率，已翻轉傳統升學觀念，滿足學子畢業即就業的願望。

▲雙軌畢業生領到畢業證書、結訓證書與專業職能認證三張證書。

「我準備好了」，崑山科大電機系畢業生蔡朋煬表示，4年來不僅為自己累積就業實力，最大收獲就是心態已調適到位，比起一般大學生初入職場還得慢慢摸索，他早已在職場中卡位，畢業將獲家登精密公司留用，自信之情溢於言表。

蔡朋煬說，因自己不喜歡念書，偶然得知雙軌計畫能讓課業與就業兼顧，就決定參加，參與計畫最大收獲就是學會職場溝通與累積社會經驗，更開心能幫忙貼補家用，也為自己存下一筆錢，「雙軌計畫真的很受用」。

▲3校81位雙軌訓練旗艦計畫學子齊聚歡慶畢業即就業。

雙軌畢業生23日從雲嘉南分署長劉邦棟、崑山科大副校長周煥銘與陞樺鋼鐵董事長蔡輝國手中接過專業職能認證、畢業證書與結訓證書，他們也鼓勵畢業生持續精進，勇敢追夢。