獨／違規訂餐挨罰「舉牌洗門風」　松山高中學生連署促「開放外食」

▲松山高中學生違規定外食挨罰舉牌洗門風，引發熱議。（圖／青民協提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市松山高中學生日前因訂餐未依規定寫外食單，遭校方處罰在校門口舉牌「不寫外食單、別來讀松山」標語，猶如古代洗門風處分，引發外界熱議，北市教育局調查認定校方管教不當。松山高中學生會近日發起連署，呼籲學校全面開放外食。校長陳清誥表示，將召開膳食委員會討論學生會的提案。

松山高中學生會指出，雖然學校已開放學生訂購外食，但現行訂購外食程序繁瑣，得經過導師、衛生組長、校安中心等單位簽名，繁瑣程序導致學生不願填寫外食單，違規訂購外食，或不惜翻牆出去購買外食。學生會不鼓勵學生違反校規，但現行制度實有檢討必要。目前全校約2100名學生，已有近千人響應，目前還在增加中，希望學校傾聽學生聲音。

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松山高中學生會說，學生會曾在109學年度就提案希望學校開放外食，並提出外食證、食安、廚餘與垃圾回收等配套措施，但校方最後卻不了了之。學生會指出，依據教育部「有關校園開放外食訂購各面向之建議及優良範例」，校方應循民主程序，取得師生共識納入學校規範。不應再敷衍了事，抱持著「多一事，不如少一事」的心態回應學生。

陳清誥說，尊重學生的意見表達，但學校有學校要考量的地方，不是說開放就開放，「最怕出問題，家長就來怪學校」，但既然學生提案，承諾會透過民主程序來討論，近日將召開午餐膳食委員會議，邀集親師生一起討論，也會參考其他開放外食的學校作法，強調學校還是要保護學生用餐安全。