颱風季特徵出現了！鄭明典驚「尺度極大」：幾乎能環繞整個地球

▲北半球的間熱帶輻合帶(ITCZ)回到北緯10度左右。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者李宜秦／台北報導

間熱帶輻合區（ITCZ）是活躍於赤道的低氣壓帶，中央氣象局長鄭明典表示，ITCZ已回到北緯10度左右，尺度極大，幾乎可以環繞整個地球，此為颱風季的氣象特徵。氣象局進一步說明，ITCZ出現有利於大氣環境水氣增加，若有颱風生成，強度就更容易增強，另若台灣周遭有梅雨建立，也會有利於降雨發生。

鄭明典在臉書發文指出，「北半球的間熱帶輻合帶(ITCZ)回到北緯10度左右，這是一條在赤道北側的對流雲帶，尺度極大，幾乎可以環繞整個地球。以前有個說法，西北太平洋的ITCZ，大約在7月初會北抬到北緯15度左右，因此颱風季的氣象特徵大約就以此為代表」。

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氣象局預報員林定宜表示，ITCZ會隨著太陽照射移動，現在時節已進入夏天，太陽慢慢跨越赤道，因此ITCZ移動到北半球也不算太過異常。

林定宜表示，若ITCZ生成，大氣環境中的水氣會增加，該地對流也會增強，對台灣而言，可以間接提供水氣。此外，若有颱風生成，也會有利於颱風增強。至於對於梅雨的幫助，若是台灣附近建立梅雨，ITCZ水氣也會讓西南季風更完整，有利於降雨。