雨還沒停「大雨轟5縣市」　颱風走梅雨接棒！6月中偏濕訊號強

記者李宜秦／台北報導

瑪娃颱風遠離，然而今日北部、宜蘭仍有明顯雨勢，尤其北部山區可能出現局部大雨，中南部午後也要留意較強雷陣雨。明日整體降雨趨緩，但將出現大範圍午後陣雨。雖然颱風威脅暫時告一段落，但梅雨季尚未結束，今年還未出現滯留鋒面帶來的連續性雨勢，但預計在六月中旬有明顯降雨訊號，還需注意。

▲六月中有明顯的降雨訊號。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局課長林秉煜表示，颱風環流為北部、宜蘭帶來不小雨勢，且已有出現局部大雨，今日北台灣、中南部雲量偏多，花東、外島天氣相對穩定，高溫可能有36度以上。

今日北部、宜蘭降雨持續，氣象局也發布大雨特報，颱風外圍環流影響，今(1)日大臺北、桃園、新竹、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、強陣風及溪水暴漲，山區請注意落石及坍方。

▲▼颱風遠離，但五縣市仍有大雨。（圖／氣象局）

今晚降雨趨緩，不過北部山區仍有雨，周五整體雨勢減少，北台灣有短暫雨，中南部則有午後雷陣雨。周六到下周一中南部、花東都會有午後雷陣雨，且範圍較廣，下周二、三西半部有大範圍午後雷陣雨。

林秉煜提醒，雖然颱風影響告一段落，但梅雨季仍未結束，目前在六月中旬台灣附近出現明顯降雨訊號，有可能是梅雨鋒面帶來的影響。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急也指出，梅雨季還沒有結束，最新預報顯示，接近六月中旬北方系統精力還算旺盛，還有鋒面南下的跡象，同時搭配越趨明顯的西南季風。全球模式中期預報顯示，六月中旬從日本南方、琉球、台灣、華南，偏濕訊號相當明顯而且穩定，多雨機率很高。

▲▼未來降雨趨勢及預報浪高。（圖／氣象局）