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瑪娃疑現「雙中心」異象　答案揭曉

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（1日）凌晨雷達回波合成圖顯示，輕度颱風瑪娃疑似有兩個颱風中心的異象，其中環繞石垣島的為石垣島雷達觀測到巨浪，所反射回來的雜波（sea clutter）形成的，真颱風中心在其東南方。

▼今晨雷達回波圖。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

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吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，輕颱瑪娃向北北東轉東北逐漸進逼那霸，今天、周五將侵襲琉球群島，再轉東北東撲向日本南方海面。

吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日受瑪娃外圍環流影響，迎風面北部、東半部有局部陣雨的機率，北台灣降雨較明顯，尤其宜蘭山區、北部山區3天來已累積大量降雨，易有坍方、落石的發生。

▼今日仍受瑪娃外圍環流影響。（圖／翻攝RAMMB）

（圖／翻攝RAMMB）

吳德榮說，今日背風面中南部平地天氣晴熱，氣溫偏高，午後山區有小範圍對流發生的機率，沿海仍應持續注意較強陣風及長浪，也應避免岸邊活動；周五瑪娃外圍環流對陸地的影響減小，北台雨後多雲，中南部平地晴時多雲，山區及東半部仍局部短暫陣雨的機率。

吳德榮表示，周六瑪娃減弱遠離，各地晴時多雲，熱如炎夏，中南部山區午後偶有局部陣雨的機率；周日至下周三各地晴時多雲，熱如夏，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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