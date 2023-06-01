瑪娃減弱輕颱！今全台變天　7縣市大雨

▲氣象局觀測，瑪娃今晨2時在台北東南東方460公里海面上。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

北北基7縣市大雨特報！中央氣象局預報員曾昭誠表示，瑪娃今天（1日）凌晨2時已減弱為輕度颱風，今日受其外圍環流影響，各地有些降雨，北部、宜蘭有間歇性短暫陣雨，花蓮也有些雨，其他地區則相對較零星。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、宜蘭縣

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氣象局清晨發布「大雨特報」，颱風外圍環流影響，今日大台北、桃園、新竹、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、強陣風及溪水暴漲，山區請注意落石及坍方。

▲▼今日仍受颱風外圍環流影響。（圖／氣象局）



氣象局也發布「陸上強風特報」，今日彰化以南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、宜蘭、台中沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天颱風外圍環流影響，各地有些降雨，北部、宜蘭有間歇性短暫陣雨，北部山區有局部大雨機率，花蓮也有些雨，其他地區則相對較零星。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



曾昭誠說，周五颱風影響明顯少很多，北部、花東有零星陣雨，其他地區多雲到晴，午後各地山區有雷陣雨；周六到下周三各地大多多雲到晴，花東有零星降雨，午後山區有雷陣雨、相對少一點，而周六南部午後也有雷陣雨。

曾昭誠表示，瑪娃今晨2時在台北東南東方460公里海面上，今日還是距離台灣滿近，目前暴風半徑縮小為250公里，仍是滿大的，周五會向東北加速離開。但他提醒，周日前基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生。

▼瑪娃周五將加速遠離。（圖／氣象局）

