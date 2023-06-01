調幅4%！行政院拍板通過軍公教調薪案　73萬人可受惠

記者陳家祥／台北報導

行政院院會1日新增討論「軍公教調薪」案，會中院長陳建仁拍板2024年度的軍公教族群調薪幅度為4%，粗估年增經費為280億。人總表示，軍公教員工待遇調整項目包含本俸 （年功俸）、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項，影響人數約73 萬餘人。

行政院人事行政總處表示，2024年度軍公教員工待遇調整案，經「軍公教員工待遇審議委員會」審議，並和與會機關代表及專家學者就相關財經指標、消費者物價指數、民間企業薪資變動情形，及政府財政收支狀況等審慎討論後，建 議軍公教員工待遇宜適度調整，並經簽陳行政院政策決定通案調整 4%。

人事總處表示，待遇審議委員會考量我國2023年經濟成長率較全球及主要經濟體相對穩健，另自2022年調薪以來，消費者物價指數成長幅度至2023年底預計將達5%以上，且民間企業平均薪資及基本工資亦持續成長，又為慰勉軍公教人員在過去2年防疫期間之辛勞及貢獻，爰建議 113 年度軍公教員工待遇應適度調增。

人事總處表示，軍公教員工待遇調整項目包含本俸 （年功俸）、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項，影響人數約73 萬餘人，所需經費行政院將納入「2024年度中央政府總預算案」函送立法院審議，待2024年度中央政府總預算案經立法院三讀通過並奉總統公布，完成法定程序。

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）