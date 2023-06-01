「飛天鐵條」插進屋頂！住戶氣炸：如果插到人...建商噴幾下就閃

記者許宥孺／高雄報導

受到颱風外圍環流影響，高雄市颳起陣陣強風，小港區一處新建案就發生鷹架結構掉落，天外飛來幾根鐵條就突然插進鄰居的鐵皮屋頂，讓住戶氣炸了，直呼：「如果是插到人…真的不是開玩笑！」

▲天外飛來鐵條插進潘先生家的鐵皮屋頂。（圖／潘先生提供）

這起事件發生在小港區港源街、港信路，一名潘姓男子在臉書社團發文提醒附近住戶，「有經過小港國中旁的要注意喔！已打給建管處請建商處理！今天是插進我家鐵皮 如果是插到人…」。

▲潘先生怒控建商事後處理態度隨便。（圖／潘先生提供）

圖片可以看到，疑似建案的鷹架結構掉落，2根鐵條砸向潘先生家的鐵皮屋頂，導致屋頂出現3個破洞。網友看到照片紛紛表示，「太危險了」、「像絕命終結站一樣…可怕！」、「去檢舉！這超危險」，也有網友建議民眾：「請建商把你家的鐵皮換掉，用發泡劑補撐不久，下大雨還是會漏水」。

由於昨日高雄下起豪大雨，潘先生表示，當時好險他在家，不然家裡恐怕就要淹水了，現在只能先將臉盆放在地面，以防再有漏水情況。

▲昨日高雄下大雨，潘先生只能暫時以臉盆接水。（圖／潘先生提供）

▲潘先生自己爬上屋頂取出鐵條、補強填縫。（圖／潘先生提供）

潘先生也氣憤地向《東森新媒體ETtoday》表示，這插到人不是開玩笑！況且已經不是第一次發生，之前地震時就曾有鐵條插進他家，沒想到同樣的事情會發生第二次，而該建商來了也不把鐵條移出，只買一瓶發泡劑來隨意地填補，鐵條也還插在屋頂上，就這樣噴幾下走人，甚至說「沒雨再處理」，最後還是他自己爬上屋頂補強、把鐵條移走，「所以如果暴雨我是要整晚倒水嗎？真的蠻傻眼！」