誤闖左轉道…女駕駛猛撞左轉機車！輾過夫妻「彈跳一下」釀1死1重傷

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市龜山區振興路、西勢湖路口5月29日發生一起死亡車禍！一輛雙載機車左轉時，慘遭誤闖左轉道直行的自小客車撞上，機車騎士、乘客當場被輾過，釀成1死1重傷的慘劇。

▲桃園市龜山區死亡車禍，夫妻騎機車左轉被輾1死1重傷。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

警方指出，5月29日下午1時11分，30歲劉姓女駕駛開著自小客車由振興路內側車道往林口方向直行，與一輛由振興路左轉西勢湖路的雙載機車發生碰撞，造成61歲許姓男騎士胸部挫傷、60歲盧姓女乘客傷勢過重送醫不治，而許男、盧女為夫妻關係。

根據警方調查，雙方駕駛酒測值均為0，是汽車駕駛誤闖左轉道肇事，目前依過失致死與傷害罪嫌移送偵辦。警方同時呼籲，民眾駕駛車輛務必遵守交通規則，並隨時注意周邊狀況，以維護交通安全。

透過附近監視器影像可發現，事發時劉女開著租賃車直行，撞上從左轉道準備左轉的機車後，先是推撞了一小段距離，接著將倒地的騎士、乘客輾過，車身更因此上下彈跳了一下，由於撞擊力道猛烈，事故現場更散落鞋子、安全帽等物，令人怵目驚心。

▲由於撞擊力道猛烈，現場散落機車夫妻檔的鞋子、安全帽。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）