漢堡、雞塊買1送1！速食店「激省優惠券」快收　套餐下殺百元有找

▲漢堡王最新優惠券限時61天開吃 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

小確幸快收！人氣速食店「漢堡王」最新超殺優惠券來了，不僅有8大品項買1送1，像是漢堡、雞塊、薯條通通有，加碼吃激省百元個人套餐、銅板超值選等，一次就有24種優惠任選，即日起限時61天開吃。

▲一共網羅24種優惠組合。

漢堡王最新「狂歡優惠券」來了，一共有4大系列共24種好康等領，其中，必搶超殺「買1送1」，除了有大杯飲料、薯條、辣薯球、4塊雞塊買1送1外，還有4款漢堡也能爽吃買1送1，包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡及西部小華堡。

加碼吃個人超省餐，其中，只要79元就能爽吃雙起司牛肉堡+小份辣薯球及中杯可樂，還有百元有找的「3大指定套餐」，如莫札瑞拉起司烤牛堡+小份辣薯球及中杯可樂，還有經典脆雞堡+4塊雞塊、小薯及中杯可樂，通通划算爆表；除外也有銅板點心、雙人激省餐等任選，即日起7月31日限時61天開跑，提醒部分指定門市不參與此優惠活動。

▲麥當勞歡樂送5大品項買1送1。（示意圖）

另，麥當勞即日起至6月13日也祭出「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「CHEESE」，即可享有「6塊麥克雞塊」、「薯餅」、「酥嫩雞翅」、「經典美式（冰）」及「經典美式（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。