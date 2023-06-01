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被愛沖昏頭換一身傷！5星座女「最容易被騙砲」　獅子座連錢都難守

戀愛中的甜言蜜語讓人沉醉，但（圖／記者黃克翔攝）

▲戀愛中的甜言蜜語讓人沉醉，但小心遇到渣男換來一身傷。（示意圖，非本文當事者／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

俗話說「愛情使人盲目」，不少人面對感情總是會被愛沖昏頭，為愛犧牲全部也在所不惜，但要是遇人不淑，碰上的是渣男，那可就很有可能被騙得團團轉而不自知。對此，《搜狐網》運勢專欄就點名5種星座的女生「最容易被騙砲」，其中這一類人更是連錢都容易被騙，供大家參考。

TOP5：巨蟹女

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要打動巨蟹女，好像很困難，需要長期的堅持和不懈的努力，因為巨蟹女害怕受傷，不太容易接受一個人，但實際上如果能找準巨蟹女的死穴，觸碰到她溫柔敏感的心，一旦她心甘情願跟對方在一起，就會把他所擁有的一切都全盤托出，也因此巨蟹女若遇到情場老手，恐怕被卸除心防並非難事。

TOP4：射手女

有很多人認為射手女不夠自重，私生活比較混亂，但其實正是因為射手女較天真，太單純，很容易被騙，才會把自己的情感生活搞得如此復雜，當對方告訴射手女，對她的真心堅若磐石時，射手女不會懷疑，很容易相信一個人，「因為，她們自己就不會拿感情來開玩笑，所以總認為別人也跟她一樣」，但對於有些男人來說，太容易得到的，似乎總是不值得被珍惜。

TOP3：天蠍女

天蠍女感情氾濫起來，可以為所愛的人奉獻一切，豈止是身體，為愛瘋狂的天蠍甚至願意為愛人付出一生。若渣男不斷地給天蠍女承諾，讓天蠍女相信對方愛她愛得死心塌地，目的就會達成，愛就是天蠍女奉獻自我的原因。

不過，天蠍女付出身體的時候可能是因為一時沖昏頭，忘了去追究渣男的動機，事後一旦清醒過來，當她發現是被騙炮，絕對不會輕易放過對方，天蠍女不會讓傷害她的人過得輕鬆如意，不搞得渣男身敗名裂，她絕不會善罷甘休。

TOP2：獅子女

獅子女看起來很凶悍，但其實很傻、很容易被欺騙，欺騙獅子女為愛瘋狂的方法很簡單，只要給她們戴幾頂高帽子，獅子女就信了對方的話，也因此獅子女不但會被騙炮，還容易被騙錢，搞到最後人財兩失，即便是在這種時候已經明白了真相，也不會撕破臉追在對方身後討個公道，為了面子，獅子女寧可自欺欺人，編一些理由讓自己釋懷，用放對方一馬的方式來表現自己的大度。

TOP1：雙魚女

雙魚座最容易出花痴女，一旦愛上一個人，就會發瘋似的把對方看成是自己心中的王，赴湯蹈火地奉獻一切，認為自己做多少犧牲都是應該的，而雙魚做出的那些犧牲和奉獻，可能不能得到對方的珍惜，甚至還會遭到嫌棄，這種時候，雙魚女仍不會反省，因為已被自己所謂的癡情打動了，如此有犧牲精神的雙魚女，很容易被騙砲，自以為是為了愛奉獻身體，其實貞操被踐踏了，卻不自知。

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