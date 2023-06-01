民進黨女黨工遭「性騷吃案」　黃瓊慧：我們真的是進步的黨？

▲「鄉民女神」民進黨桃園市議員黃瓊慧。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨一名女性前黨工5月31日深夜在臉書發出指控，淚訴2022年9月在民進黨工作時，遭到長期合作的廠商摸胸性騷擾，但民進黨婦女部主任許嘉恬卻未給予協助，反而想息事寧人，引起網友憤怒。對此，「鄉民女神」桃園市議員黃瓊慧也留言安慰，並疑惑「我們真的是進步的黨嗎？」

黃瓊慧立刻到受害者的貼文下方留言，「前主任的處理方法讓人不禁想問，我們真的是進步的黨嗎？希望接下來能好好妥善處理後續，無論是請導演過來詢問還是協助被害者提告，甚至請加害者公開道歉，才是正常的方向。」

黃瓊慧在留言處標記「民進黨性別平等事務部」的臉書，要求民進黨性別平等事務部從頭至尾好好的協助，別再讓被害者受到二度、三度傷害。同時，黃瓊慧也向被害者喊話，「給妳一個大大的擁抱，妳委屈了。」

▲民進黨中央黨部。（示意圖／記者陶本和攝）



受害者的文章吸引許多網友力挺，「加油！希望妳可以早日走出傷痛」、「已經完全構成職場性騷擾了」、「請問有保存證據嗎? 有證據比較好說話」、「妳絕對不應該是這樣被對待的，無論是導演或婦女部主任，毫無同理心到這種程度太過份了」。

時任民進黨婦女部主任許嘉恬不僅未給予被害者幫助，還反問她「妳怎麼沒有叫出來？」還建議「你可以去練習大叫」、「也知道黨部就這麼小，妳的名譽可能會造成受損，你要考量到這些後果」、「妳確定要我去跟媒創中心講這件事情嗎？婦女部算來算去也就那幾個同仁，大家想一想算一算也知道是誰」。據了解，許嘉恬現任民進黨黨中央副秘書長。

民進黨聲明

關於本黨前婦女部同仁，於去年九月執行工作任務時，遭承攬黨部工作之廠商性騷擾，民進黨嚴厲譴責任何利用職權性騷擾之情事，也為受到傷害的同仁致上最深的歉意及慰問。

時任婦女部主任在當時疑未妥善處理，未能積極保護受騷擾同仁，致同仁更受傷害，本黨深感遺憾。中央黨部秘書長得知此訊息後，非常重視，除已中止一切與該廠商之合作外，也立刻拉高層級，由性平部主任及主席室主任共同進行調查了解。

主席室主任與性平部主任所組成之調查小組已於今日與受傷害當事人見面談話，親自了解詳情。除提供當事人必要協助、後續法律服務外，並鄭重承諾，將繼續進行後續調查與相關懲處。