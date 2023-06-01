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焦糖急了：民進黨準備複製2018潰敗！　曝勝敗關鍵

▲▼ 。（圖／賴清德臉書）

▲焦糖發文警告，2024年民進黨可能重蹈2018年慘敗的覆轍，並指出民進黨面臨催票困境。（圖／賴清德臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

2024總統大選，目前形成藍綠白三腳督態勢。網紅焦糖陳嘉行今（1）日發文示警，資訊戰再這樣洗下去，2024民進黨就準備複製2018的潰敗了。

陳嘉行在臉書發表長文表示，若持續進行資訊戰，「2024民進黨就準備複製2018的潰敗了」。他認為，民進黨總統參選人賴清德面臨著一項重大挑戰，即必須喚起支持者的積極參與。現今的民進黨不僅難以掌握基本盤，支持者的沈默與消極情緒也日益嚴重，「如果你覺得賴目前民調領先，認為我是危言聳聽。那我跟你說，這確實危言，但絕非聳聽」。

陳嘉行指出，回顧2012年總統大選，當時蔡英文在民調中領先，然而最終國民黨成功找來依賴兩岸紅利的企業家表態。選舉結果顯示，經濟議題成為關鍵因素，民進黨以及蔡英文遭受失利。

陳嘉行進一步表示，再以2022年台北市長選舉為例，陳時中在封關期間的民調持續領先，然而民進黨的百貨服務業選民感到不滿，並未踴躍參與投票。他作為一名開設餐廳的觀察者，在經歷三級警戒的情況下，完全能夠理解這種情緒。

▲▼ 。（圖／賴清德臉書）

陳嘉行認為，2022年疫情解封太慢，也太慢與疫情共存，加上紓困補助做不好，前陣子還發公文討回紓困金，真的是神操作。其他二位台北市長候選人得票率跟民調一樣，換句話說，他們不管言行再瞎、再蠢，支持者都出來投。

陳嘉行強調，這個問題不僅僅是賴清德個人的問題，因為他是民進黨提名的候選人，所以變成了整個黨的問題。首先，年輕人並不像他們對蔡英文那樣熱愛賴清德，這些選票幾乎都會流向柯文哲，就像去年台北市長選舉的情況一樣。其次，民進黨的支持者並沒有非投賴清德不可的強烈感覺，這一點大家都清楚，不要再自欺欺人了。

陳嘉行表示，中間選民目前面臨著各種不滿，例如打擊詐騙、景氣下滑、房價和物價等複雜的重大議題。能否安撫和說服這些選民的投票行為，除了要做好實際工作外，更重要的是要加強宣傳力道。然而，「側翼敗票」已經一片死寂，因此需要傳統媒體和名嘴們更加努力。

陳嘉行最後分析稱，民進黨勝敗關鍵就在「催票率」。他認為，藍白紅一定出來投票；綠營、中間選民看心情投票，賴總統候選人和民進黨目前的隱憂或明憂，就是支持者催不出來。

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2024總統大選焦糖陳嘉行民進黨賴清德蔡英文

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