民進黨徵召吳沛憶！　林昶佐：懇請鄉親支持年輕世代接棒

▲民進黨徵召市議員吳沛憶參選台北市第五選區（中正萬華）立委。（圖／翻攝自Facebook／林昶佐）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨主席賴清德31日正式徵召市議員吳沛憶參選台北市第五選區（中正萬華）立委。對此，宣布不爭取連任的現任無黨籍立委林昶佐表示，吳沛憶是野草莓學運、太陽花學運的重要參與者，是本土陣營優秀的年輕世代，也是一位能兼顧國家進步及地方需求的民意代表，懇請鄉親們支持年輕世代接棒，繼續為中正萬華打拚，推動台灣進步。

林昶佐表示，民進黨今日正式徵召吳沛憶參選中正萬華立委，懇請鄉親們支持年輕世代接棒，繼續為中正萬華打拚，推動台灣進步。吳沛憶是野草莓學運、太陽花學運的重要參與者，是本土陣營優秀的年輕世代，2018年她當選議員後，曾與他在中正萬華合作。

林昶佐說，他們除了解決在地各社區大大小小的問題，也合力與文總促成「城南有意思」、「萬華大鬧熱」等大型活動，帶動地方文化認同以及活絡商圈觀光，並協助多處歷史建物的保留活化。此外，吳沛憶也長期關注包括轉型正義、婚姻平權及國際關係等議題，是位能兼顧國家進步及地方需求的民意代表，籲請所有鄉親們一起力挺。

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民進黨今公布第二波艱困選區立委提名名單，台北市還包括前黨副秘書長林飛帆出戰北市第三選區（中山松山）立委、​北市議員王閔生出戰台北市第八選區（文山）。其他縣市則包括竹南鎮前鎮長康世明參選苗栗縣第一選區（竹南、後龍、造橋、通霄、西湖、銅鑼、三義、苑裡） 、高雄市議員李柏毅出戰高雄市第三選區（左營楠梓）、桃市議員劉仁照參選民進黨桃園第五選區（平鎮龍潭）立委。

林昶佐表示，很高興看到有許多優秀的年輕世代站到第一線，讓政治能夠有更多嶄新的想像，懇請鄉親們一起用力把他們送入國會。

至於先前一度被視為潛在人選的藝人「雞排妹」鄭家純30日自稱「願忍耐一切，安安靜靜被當沙包打」，林昶佐強調，這陣子外界對「雞排妹」鄭家純歧視性言論，讓他覺得非常難過，呼籲發表言論的人自重。同時，他也感謝鄭家純一直與大家站在一起，「即便面對許多困難，仍堅定當大家強大的戰友，謝謝妳，也期待接著繼續與妳並肩作戰。」